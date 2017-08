Résumé :

guwange a écrit: Sinon, vu le premier épisode de Altair et c'est sympathique.

Le setting est dépaysant, il y a un narrateur et il a l'air d'y avoir des jeux de pouvoir en coulisse, donc un nid de vipère en perspective. Il n' y a pas le sakuga et le fun d'un shingeki bahamut car c'est + sérieux.

Mais bon, nous aurons sûrement droit à quelques phases bien senties lorsque ça se corsera mode bataille.



Mahmut, plus jeune pacha de la stratocratie ( militaires qui gouvernent ) de Turkiye, se donne pour mission desillonner toutes les contrées afin de déjouer les risques de guerre. Cela ne sera pas de tout repos quand en face un empire use de tous les stratagèmes et des prétextes pour étendre son territoire. Jeux de pouvoirs, complots, espionnage... sont monnaie courante dans ce milieu...Après avoir vu les épisodes 2, 3 et 4, je trouve cet anime de plus en plus intéressant.Le premier épisode était un épisode d'exposition, mais par la suite on se familiarise mieux avec la gallerie de personnages, tout est plus limpide, on arrive mieux à cerner ces personnages.Le jeune pacha Mahmut se remet bien en question, il sent qu'il a encore du chemin à faire.Il commence à entamer son voyage vers des contrées extérieures, et pour le prochain épisode, une virée en mer est au programme...L'épisode 5 sortira le 18 août car la diffusion des championnats du monde d'athlétisme occupera l'antenne durant 2 semaines.