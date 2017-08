affaire sérieuse

[Montrer] Spoiler Je pense notamment à Eli et sa fuite de la base, quoi la baise de l'histoire ? C'est tellement zappé ensuite que tu te demandes l'intérêt d'avoir foutu ce personnage la dans le jeu. Pareil quand à la fin de la 31 y'a le gamin (c'est psycho mantis donc ?) qui file la dose de vocaul caurd parazaitss anglaise à Eli, c'est quoi la suite ? Ou alors j'ai vraiment oublié beaucoup de trucs dans la lore des jeux...

Un peu déçu aussi de la conclusion en extrême demi teinte du cas d'Emmerich. Le jeu passe son temps à te faire comprendre que c'est quand même un sacré fils de pute sur les bords et au final bon, voila quoi.

Tetho a écrit: Full spoil , mais genre tout, tout et tout, mais un mec sur-analyse les incohérences dans l'écriture ou la mise en scène de MGSV pour essayer de se/nous convaincre qu'il y a un triple sens caché.

C'est beaucoup trop long, sous forme écrite avec des extraits ça aurait pris genre 10 mins à lire, mais il pointe des trucs intéressants qui en effet ne peuvent relever du hasard ou un bête oublis pendant l'écriture. , mais genre tout, tout et tout, mais un mec sur-analyse les incohérences dans l'écriture ou la mise en scène depour essayer de se/nous convaincre qu'il y a un triple sens caché.C'est beaucoup trop long, sous forme écrite avec des extraits ça aurait pris genre 10 mins à lire, mais il pointe des trucs intéressants qui en effet ne peuvent relever du hasard ou un bête oublis pendant l'écriture.

[Montrer] Spoiler Le coup de Ishmael tient assez bien la route. Même sans se poser de questions comme cette personne, j'avais remarqué qu'un truc déconnait. Le problème c'est que ça ne déconne que sur lui (le coup du sang, du verre, de l'eau etc...). Donc j'me demande s'il n'y aurait pas eu un truc louche dans la manière dont est rendu le personnage, un truc mal configuré ou whatever. Après, pourquoi il vise de l'oeil droit, la je donne ma langue au kojichat (ou je me dis que c'était juste pour pas mettre la puce à l'oreille des joueurs d'entrée de jeu et qu'ils ont pas pensé à changer cette scène la dans la 46) .

Le reste c'est du gros bullshit imho. Pour Kaz il se base sur le moment ou le mec est sonné après une explosion dans une salle de réa de fortune 9 ans auparavant. Bon. J'invoque le droit à pas forcément tout se rappeler, voir à mélanger les choses (ce qui est, quelque part, le plan de la Grosse Bosse). Je suis même pas sur que Kojima ou whatever collègue de bureau ait pensé à ça en faisant la scène ou Kaz prend Snake par le bras cybernétique.

Pour Zero same shit. Il demande qui est qui parce qu'ils doivent être tout deux sous bandages, pas parce qu'ils ont déjà changé d'apparence. Et son coup du "on a fait comme convenu" c'est pour rebondir sur ce qu'ils se disent avec Ocelot, a savoir les suggestions hypnotiques pour que Venom se prenne pour le Boss. Du coup la vidéo commence plutôt correctement mais la fin tient déjà plus la route en effet. J'ai du mal à y voir un sens caché en tout cas. Ou dit de manière différente, ça me convient très bien comme ça en fait.

120 heures plusss tard, j'ai enfin vu la [Vérité] et fini un peu tout ce que j'avais envie de finir. Il me manque une trentaine de side ops et quelques missions finales (celles qui se répètent, et leurs modes me lourdent d'avance donc bon...).Si le jeu a un vrai défaut, c'est qu'au moment ou il amorce son, il devient de plus en plus décousu. Passé la mission 31 - très bien ma foi, comme tout le reste jusque la - ça tourne vachement en rond, les missions qui font "avancer" l'histoire apparaissent un peu en random et surtout il y a une foule de choses qui se lancent et ne trouvent pas vraiment de conclusions, ni même parfois de développement suffisant.Mention spécial à la mission 46 qui débarque comme un gargantuesque cheveu sur la soupe. Aucune raison de pourquoi ça apparait la (en plus je l'ai débloquée avant la 45, pourquoi ? Comment ? Aucune idée) et bon, paye ta conclusion fort moyenne. Du coup le jeu n'en a pas vraiment, et la "seconde partie" - on va appeler ça comme ça - n'est qu'une suite d'évènements un peu décousus qui n'éclairent pas grand chose.C'est très dommage.Bon, il y a quand même de très bons moments, notamment la mission 45 qui(mon visage quand je pouvais plus sélectionner l'option de déploiement ahah, ni une ni deux j'me suis rué sur internet voir s'il y avait pas un moyen "d'annuler" ça). La 43, très facile certes, était effectivement terrible. J'en ai eu des frissons tout le long, tant tu vois tellement tout venir.Et quel grand jeu quand même, le plaisir était constamment la, d'aventure en émotions. Je ne sais pas si je pourrais jamais rejouer à un ancienmaintenant (peut être le 3 pour son coté si délicieusement rétro...). Tout est tellement beau et bon, même mes crises de rage devant le jeu (et y'en a eu quelques unes, en premier sur ces fichus cailloux que le Boss peut des fois monter et des fois non because laul).J'ai vu la vidéo du coup etLe coup de la cinématique de GZ, why not. Perso j'y ai pas joué et quand bien même, j'aurais surement pas fait gaffe à ces détails incroyables, mais effectivement, ça parait con de pas reprendre la même scène alors que c'est le même moteur. Ou alors y'a un soucis technique quelconque qui empêche d'avoir trop de persos en même temps, je sais pas.La suite me parait assez hasardeuse, voir bien fumeuse.Bonus : une réflexion remplie de spoils à au moins 30% de matière grasses sur la fin du jeu, et je me retrouve très bien dedans.