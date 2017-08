My Little Pony Friendship is Magic

Steven Universe

Astro Boy

Dans le 6e épisode de la saison 6 de, sur le dessin du poster de la grande et merveilleuse Trixie, on la voit avec une boule de cristal qui s'avère être... une Dragon Ball(on voit deux étoiles sur celle ci).Allez courage Trixie, plus que six à retrouver et tu pourras demander à Shenron comme voeu de faire de toi la plus grande magicienne de Equestria !fait quant à lui une référence àde Osamu Tezuka dans le 7e épisode de la saison 3 "Démons de fromage".