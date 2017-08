Invités

Animations

LIGHT SABER COMPAGNIE

Le Métalleux Geek en Concert !

WING CHUN KUNG FU

THE GUARDIANS

EXPOSITION LE SEIGNEUR DES ANNEAUX

Concours & Tournois

Tournoi Tekken 7

NARUTO SHIPPUDEN ULTIMATE NINJA STORM 4

STREET FIGHTER V

FIFA17

Billetterie

Pass 1 jour – Adulte/Enfant

Pass Week-end – Adulte/Enfant

Pass VIP – Adulte/Enfant

MANGAME SHOW est de retour du 9 au 10 Septembre 2017 à la base nature de Frejus !Retrouvez de nombreux stands, de nombreuses animations et des invites tout un weekend!L'événement à ne pas Manquer !La Light Saber Compagnie (LSC), a pour but de developer le combat chorégraphique et sportif au sabre laser.Elle est dirigé par Lionel Sferlazzo (ancien international français au sabre).La LSC ouvre ses portes a toutes personnes ayant plus de 16 ans et voulant s’épanouir dans un univers futuriste sportif et fantastique.La pratique du sabre laser est lié a une philosophie d’enseignement du geste juste et esthétique dans le respect de son adversaire.La LSC vous entraine dans la passion des combats et des personnages de la célèbre saga Star Wars créer par Georges Lucas.La LSC propose un spectacle unique de combat avec les personnages issus des films de la saga.Les membres de la LSC vous accueilleront afin de vous proposer des initiations au sabre laser.Un mini challenge finalisera votre initiation primaire.Aujourd’hui la pratique du sabre laser n’est plus un doux rêve mais une belle réalité avec des événements autour desquels se rassemble des fans, des passionnés et des amateurs de belles sensations.Certaines compétitions sportives rendent le sabre laser encore plus excitant pour les impétueux, mais la beauté des combats chorégraphiés reste l’apogée de cet art si majestueux.Venez découvrir la Light Saber Compagnie et entrer dans un univers exceptionnel qui vous fera frissonner et rêver de devenir l’élu de la galaxie !Vous n’aimez pas le métal? On s’en fout !Véritable surprise au moment de l’édition Harry Potter, le Métalleux Geek et son second couteau Manu avaient remplacé au pied levé le groupe de K-Pop Aliife alors en panne sur l’autoroute A8. Et c’est tant mieux, parce qu’on était loin de s’ennuyer devant le show survitaminé de ces deux éphèbes un peu en surpoids qui foutu le feu !Wing Chun est une association loi 1901 qui a pour objet et pour but de promouvoir l’enseignement, la pratique, la recherche et la compréhension du Wing Chun kung-fu, ainsi que de toutes pratiques internes et externes martiales et/ou énergétiques, quelque soit leurs origines, sans limite géographique ou historique. Cette association a aussi pour but de rapprocher les écoles martiales, de pratiquer le combat, les arts énergétiques et de créer une zone d’échange et de partage pour ces écoles.Elle est basée à Grasse et les cours ont lieu le lundi et le vendredi de 18 h 30 à 20 h OO au Aspres, 38 boulevard Emanuel Rouquier.Qui n’a jamais rêvé de tenir dans ses mains le mythique Sabre laser?C’est maintenant possible!L’association The guardians a été fondé en septembre 2015 par Anthony, Président et Instructeur, qui a suivi une initiation à Paris et a appris le maniement et les techniques du Sabre Laser avec Didier Ortais, maître en art martiaux.Exposition Du Haut-Koenigsbourg à la Terre du MilieuÀ l’occasion de l’édition spéciale Le Seigneur des Anneaux du Mangame Show, Toys Attack y présente son exposition Du Haut-Koenigsbourg à la Terre du Milieu consacrée à la saga de Tolkien. Reconstitutions grandeur nature de Gollum, d’uruk-hai et plus encore, découvrez des personnages et des décors de la trilogie culte !Tout le savoir faire de Namco est concentré au sein de la dernière mouture du cultissime Tekken, véritable monstre sacré et parmi les pionniers du jeux de baston en 3D temps réel. Et même si la licence fédère des millions de joueurs depuis plus de 20 ans, le Tournoi Tekken 7 Mangame Show Fréjus Summer Edition 2017 n’a pour but que de les diviser, les pousser à s’affronter sans retenue ni pitié et seuls les meilleurs repartiront avec une partie du cash prize de 500€* ! Cette boucherie est organisée en collaboration avec Twilight of the Gods.Ouvrez vos chakras et déballez votre plus puissants jutsus ! 64 joueurs apprentis ninjas rejoignent le champ de bataille du Mangame Show Fréjus Summer Edition 2017 pour tenter de rafler les lots offerts par nos partenaires. Le Tournoi Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Mangame Show Fréjus Summer Edition 2017 est organisé en partenariat avec Twilight of the GodsStreet Fighter V, le dernier né de la franchise incontournable du jeu de baston a bien évidemment droit à son tournoi au Mangame Show Fréjus Summer Edition 2017, et ce sera l’occasion pour vous de distribuer vos plus belles mandales ! Participez à notre tournoi où pas moins de 64 joueurs tenteront de se partager de nombreux lots, et qui plus est, l’inscription est gratuite cette année ! Le Tournoi Street Fighter V Mangame Show Fréjus Summer Edition 2017 est organisé en collaboration avec Twilight of the Gods.Vous avez du talent avec le ballon, mais êtes-vous aussi fort un pad en main? Le Mangame Show Fréjus Summer Edition 2017 se fait le théâtre d’une compétition FIFA17 dont seuls les meilleurs ressortiront dieux du stade. Tentez votre chance et soyez l’un des 64 joueurs qui vont tout faire pour se partager un cash prize de 500€* ! Le Tournoi FIFA17 Mangame Show Fréjus Summer Edition 2017 est organisé en partenariat avec Twilight of the Gods.Lieu : Adresse : 1196 Boulevard de la mer, 83600 Fréjus – France’accès au Mangame Show Fréjus Summer Edition 2017 est Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans (sur justificatif) et les personnes à mobilité réduite.Le parking de la Base Nature est également mis à votre disposition gratuitement de 8H00 à 00H00 le samedi et 8H00 à 21H00 le dimanche.Vous pouvez acheter votre billet dès maintenant sur le site de l’organisateur MGS Event.Prévente : 12€Sur place : 12€Journée du samedi 9 septembre 2017 OU journée du dimanche 10 septembre 2017.Entrée à 9h30 en pré-vente.Entrée à 10h pour la billetterie sur place.Prévente : 20€Sur place : 20€Journées du samedi 9 ET du dimanche 10 septembre 2017.Entrée à 9h30 pré-ventes.Entrée à 10h pour la billetterie sur place.Prévente : 60€Sur place : 60€Accès aux journées du samedi 9 ET du dimanche 10 septembre 2017.Entrée à 9h au lieu de 10h à l’entrée VIP.Priorité pour rencontrer les invités.Accès compris à la Soirée Hypnose le samedi 9 à 19h30.Cadeaux (t-shirt, goodies, etc…)Et d’autres surprises qui seront bientôt dévoilées !