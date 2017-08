Espace René Pourny à Pontarlier (Doubs 25)

le 26 & 27 Août 2017 !

Invités

SACHIKO HOPWOOD

Sachiko Hopwood

Michio MIYAGI.

Norie TOMOFUCH

MIYAZAKI Mieko

SVGV + LVA BABY

HORIMYO BUNSHINSHI

Autres invités

Animations

SAMOURAI SUSHIS

ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-JAPONAISE YAKIMONO

LES FRANCS-CARTONS

L’ASSOCIATION JURA GEEK À OTAK’EST

LES TAIYAKIS DÉBARQUENT À OTAK’EST

LE CABINET DES MIRAGES

LAVENDER WAFFLES

Tarifs:

Otak'Est revient, et s'agrandit pour une seconde édition! La première convention sur la pop culture japonaise en Franche-Comté organisé par l'Association Cosplay (Franche-Comté).Cette deuxième édition aura lieu à l'Otak'Est, c'est avant tout du cosplay, mais aussi de la culture japonaise, du manga, du jeu vidéo,et bien plus, avec plus de 2200m² d'expositions et d'animations !est diplômée du Conservatoire de Musique de Takasaki (Japon) et joue du Koto depuis l’âge de six ans. Elle a appris le koto auprès de maître Sumiko HAYASHI , l’une des élèves du grand maîtreSachiko a été également élève deI pendant ses études à l’Université artistique à Takasaki ainsi que de Kuniko SAHO, fille de Sumiko HAYASHI.Plus tard, elle se perfectionne dans cet instrument auprès de maître, qui donne des concerts de koto à travers le monde. Sachiko Hopwood fait également partie d’un ensemble qui donne des concerts live au Japon. En 2008, elle reprend ses activités musicales en France.Le Koto, originaire de Chine, fut introduit à la cour impériale vers le VIIIième siècle. Dans le lointain des temps le koto était joué par les shamans. Cette longue cithare en forme de « dragon tapi » est fabriquée en bois de kiri (Paulownia tomentosa). Elle mesure 1,80 mètres et compte 13 cordes en fil de soie que l’on pince à l’aide de grattoirs en ivoire. Il existe cependant toute une gamme de koto : soprano, basse, etc.SVGV (prononcé SAGA) est un trio asiatique réunissant la Corée, la Chine et le Japon. Leur but est de créer une unité musicale, et d’aller au-delà des différences et tensions qui peuvent exister entre leurs pays d’origine.Lors de cette seconde édition d’Otak’Est vous pourrez retrouver Ramy, membre du groupe SVGV ainsi que LVA BABY, une chanteuse pop japonaise-chhinoise en concert le samedi.LVA BABY, aussi connu sous le nom de « Lva Sakurai », est originaire de Tokyo, au Japon.C’est une rappeuse, modèle, chanteuse et DJ. Japonaise et chinoise, elle parle 4 langues, dont l’anglais et le coréen. Elle a publié en 2016 son premier single solo: « Lipstick Lovin »..Et Ramy est la chanteuse du groupe SVGV. Coréenne, elle a été découverte par Rio (producteur du groupe) après une multitude d’auditions en collaboration avec plusieurs labels en Corée.Horimyo Bunshinshi est un tatoueur traditionnel japonais originaire de Saitama.Alors que de nombreux tatoueurs se définissent actuellement comme artistes tatoueurs, Horimyo préfère le titre d’artisan tatoueur. Tous ses tatouages sont entièrement exécutés à la main selon la méthode traditionnelle Tebori. Cette technique est beaucoup plus physique et difficile à maîtriser que le dermographe, mais permet un rendu plus subtil et détaillé tout en étant moins traumatisante pour la peau (meilleure cicatrisation).l reste actuellement peu de tatoueurs continuant à pratiquer le Tebori dans le monde, et la plupart d’entre eux exécutent leurs lignes à la machine, ne se servant du Tebori que pour les remplissages. Horimyo a pour objectif de faire perdurer cette tradition ancestrale du tatouage japonais à la main aussi longtemps que son corps le lui permettra.C’est un grand honneur que nous avons de recevoir cet artisan en Franche-Comté. Ne manquez pas cette occasion de venir l’observer travailler de vos propres yeux, et pourquoi pas en profiter pour graver votre amour du Japon à tout jamais sur votre peau !Samourai Sushis, le restaurant japonais de Besançon, est de retour pour cette seconde édition d’Otak’Est! Voici le menu : Sushis : – Sashimi de saumon et salade de choux au sésame : 14€ – Plateau de niigiri saumon et salade de choux au sésame : 14 € les 8 pièces – Onigiri thon ou saumon 5 € pièce – Futo-maki du samourai…L’association Culturelle Franco-Japonaise YAKIMONO vous proposera chaque jour de découvrir sur leur stand l’origami, ainsi que l’ikebana, cet art traditionnel japonais basé sur la composition florale. Retrouvez-les également sur scène le samedi 26 Août entre 11h et 12h en conférence: »Hommage à Jiro TANIGUCHI – le mangaka le plus aimé des Français » Samedi & Dimanche (sur stand) : – démonstration d’Ikebana…Les Francs-Cartons débarquent à Otak’Est! Ils vous proposeront une démonstration de construction d’armure en carton sur leur stand ainsi qu’une cartonnade en fin de week-end! Mais qu’est-ce qu’une cartonnade? Une cartonnade, c’est une batailles de guerriers armées jusqu’aux dents, mais attention, tout n’est que carton ! Les participants se construisent armes et armure et rejoingnent la mêlée…Retrouvez l’association Jura Geek dans le pôle Jeux Vidéos! Jura Geek est une association crée en Novembre 2016 qui a pour but de faire connaitre la culture geek par tout et pour tous les âges à travers des journées spéciales à thème appelées « Nichi » (Traduction de journée en Japonais), des tournois sur divers jeux…Lors de cette seconde édition d’Otak’Est, vous aurez l’occasion de goûter des Taiyakis!Taiyaki Café fabrique sur place des taiyakis dans la plus pure tradition japonaise. Les taiyakis sont de délicieux gâteaux traditionnels en forme de poissons.Fourrés à l’anko ( pâte de haricot rouge sucrée), au Nutella et même en version salée, tout le monde les adore!Le cabinet des mirages est un groupe de plusieurs créateurs réunis autour du thème de la magie et des curiosités.Ils vous proposeront plusieurs produits fait mains : baguettes de sorciers, illustrations,créations textiles, bijoux et accessoires.Lavender waffles est une illustratrice, qui vous propose ses dessins sous forme de posters et stickers.*Pour le Samedi :Prévente Pass 1 Jours Samedi : 7€Sur Place Pass 1 Jours Samedi: 8€*Pour le Dimanche:Prévente Pass 1 Jours Dimanche : 7€Sur Place Pass 1 Jours Dimanche: 8€*Pour les 2 Jours (Samedi et Dimanche)Prévente Pass 2 Jours Samedi – Dimanche : 12€Sur place Pass 2 Jours Samedi – Dimanche: 14€