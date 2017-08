Shigurui - Intégrale - Edition Collector Limitée - Coffret Combo Blu-ray + DVD

Type : Série TV

Public : 16 ans et plus

Support : Combo Blu-Ray + DVD

Format d'image : 16/9 Anamorphique

Son : Japonais 2.0 PCM Français 2.0 PCM

Sous-titres : Français

Nombre d'épisodes : 12

Durée : 5h00

Nombre de DVD : 3

Nombre de Blu-Ray : 2

Genre(s) : Drame, Action, Historique, Samourai

Éditeur : Black Box

Prix : 49€95



Edition combo collector au format A4 à tirage limité :

- Bande originale (CD de l'OST) de la série incluse.

- 1 Artbook (avec dossier complet) au format A4 de 140 pages.

- 5 affichettes cartonnées illustrées au format A4.

- Version non censurée (interdite au moins de 16 ans).

- Génériques sans crédits, Trailers Black Box.



Edition combo collector au format A4 à tirage limité.



L'esthétique de la cruauté.



An 6 de l'ère Kanei, dans le château de Suruga, le plus jeune frère du shogun Iemitsu décide d'organiser un tournoi d'arts martiaux où des samourais s'affronteront pour le plaisir de leur seigneur. Mais dans sa cruauté et son goût pour la violence, il viole les lois impériales et décide que les combats seront réels et à mort. Le premier duel voit ainsi se confronter Gennosuke Fujiki à Seigen Irako, deux puissants guerriers dont le passé est aussi beau et cruel que les stigmates qu'ils portent...



« Une atmosphère oppressante dans la lignée de David Lynch. »



Adaptée du manga éponyme, lui-même tiré du roman « Le tournoi du château Suruga », Shigurui nous plonge dans l'univers impitoyable des samouraïs et dépeint un portrait sans concession sur la notion de cruauté. Produite par le studio Madhouse (Death Note, Parasite, One Punch Man) et bénéficiant d'un brillant sens de la mise en scène aux duels chorégraphiés comme des ballets funestes, c'est le talentueux Hiroshi Hamasaki (Steins;Gate, Texhnolyze) qui effectue un travail de toute beauté sur l'ambiance hypnotique de la série, sublimée par une bande son exceptionnelle.