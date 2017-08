Log Horizon - Intégrale (Saison 1 + 2) - Coffret A4 Blu-ray - Édition Limitée

Éditeur : Kana Home Video

Type : Série TV

Genre : Fantastique

Public : 12 ans et plus

Studio : Satelight (S1), Deen (S2)

Année de production : 2014

Auteur : Touno Mamare

Format de l'image : 16/9 Anamorphique

Langues : Japonais 2.0 PCM, Français 2.0 PCM

Sous-titres : Français

Support : Blu-ray

Zone : B

Nombre d'épisodes : 50

Durée : 21h17

Nombre de Blu-ray : 6

Date de parution : 05-10-2017

Prix : 89€95

Contenu additionnel

- Artbook de 136 pages.

- Coffret au format A4.



Elder Tale est un MMORPG qui compte des centaines de milliers de joueurs dans le monde. Le jour de la sortie de la dernière extension, "Les Pionniers de la Noosphère", 30 000 joueurs se retrouvent subitement piégés dans un monde virtuel identique ou presque à celui d'Elder Tale... Shiroe, un enchanteur, Naotsugu, un gardien et Akatsuki de la classe assassin, décident de mener leur enquête pour comprendre le fonctionnement de ce monde parallèle et réussir à en sortir.



Log Horizon nous offre un univers riche et détaillé avec des graphismes soignés, des personnages variés et attachants et un scénario plein de rebondissements. La série reprend également les codes du MMORPG qui satisfera tous les amateurs de jeux vidéo.