J-one



Du 19/08/2017 au 27/08/2017 :



Week-end :

01h10 Le livre de la jungle (5 épisodes)

09h10 La légende de Zorro (5 épisodes) / Le livre de la jungle (5 épisodes) le 26/08/2017

11h50 La légende de Korra saison 1 et 2 (3 épisodes) le 25 et 26/08/2017

17h15 La légende de Korra saison 1 et 2 (3 épisodes) le 25 et 26/08/2017

18h30 j+1

20h15 La légende de Korra saison 1 et 2 (3 épisodes) le 25/08/2017

20h30 My Hero Academia (2 épisodes / le dimanche)

21h20 La légende de Korra saison 1 et 2 (3 épisodes) le 26/08/2017

21h30 Black Leather Notebook (drama / trois épisodes / le samedi)

22h35 j+1 (dimanche)



Lundi au vendredi :

01h10 Le livre de la jungle (5 épisodes)

09h45 Le livre de la jungle (5 épisodes)

11h50 La légende de Korra saison 1 et 2 (3 épisodes)

17h15 La légende de Korra saison 1 et 2 (3 épisodes)

18h30 j+1

21h20 La légende de Korra saison 1 et 2 (2 épisodes)

22h10 j+1



j+1 :

Rinne saison 3 le lundi et samedi à 18h30 (2 épisodes);

Détective Conan le vendredi et dimanche à 18h30 (2 épisodes);

Magical Circle Guru-Guru le mardi et jeudi à 18h30 (2 épisodes);

Action Heroine Cheer Fruits le lundi à 22h10 (2 épisodes) et le mercredi à 18h30 (2 épisodes);

Vatican Miracle Examiner le mercredi à 22h10 (2 épisodes) et le dimanche à 22h35 (2 épisodes);

Battle Girl High School le mardi à 22h10 (2 épisodes), le 27/08/2017 à 18h30 (2 épisodes);

One Piece le jeudi à 22h10 (2 épisodes);

In Another World With My Smartphone le vendredi à 22h10 (2 épisodes);



Naruto Shippuden : La disparition de Naruto (film / animation / VF) le 26/08/2017 à 22h30;

Naruto Shippuden : La prison sanglante (film / animation / VF) le 27/08/2017 à 00h00;



à partir du 28/08/2017 :



Lundi au vendredi :

00h15 Boruto : Naruto Next Generations (2 épisodes / VOSTFR)

06h20 Le livre de la jungle (4 épisodes)

08h00 Naruto (4 épisodes)

11h50 La légende de Korra saison 1 et 2 (3 épisodes)

15h35 Naruto (4 épisodes)

17h15 La légende de Korra saison 1 et 2 (3 épisodes)

18h30 j+1 (3 épisodes)

19h45 Boruto : Naruto Next Generations (2 épisodes / VOSTFR)

21h15 La légende de Korra saison 1 et 2 (2 épisodes)

22h10 j+1 (3 épisodes)

23h25 Baccano (2 épisodes)



j+1 :

Rinne saison 3 le lundi à 18h30 (3 épisodes);

Détective Conan le vendredi à 18h30 (3 épisodes);

Magical Circle Guru-Guru le mardi et jeudi à 18h30 (3 épisodes);

Action Heroine Cheer Fruits le lundi à 22h10 (3 épisodes) et le mercredi à 18h30 (3 épisodes);

Vatican Miracle Examiner le mercredi à 22h10 (3 épisodes);

Battle Girl High School le mardi à 22h10 (3 épisodes);

One Piece le jeudi à 22h10 (3 épisodes);

In Another World With My Smartphone le vendredi à 22h10 (3 épisodes);



One Piece : Episode of East Blue (TV film/animation / vostfr) le 31/08/2017 à 22h10;