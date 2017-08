Mitch69 a écrit: 18 octobre 2017

Akira (Noir et blanc) - Édition originale - Tome 3

Six mois entre les vols 2 et 3, c'est un progrès depuis l'année entre les deux premiers. On peut raisonnablement espérer que la publication sera terminée en 2019 Six mois entre les vols 2 et 3, c'est un progrès depuis l'année entre les deux premiers. On peut raisonnablement espérer que la publication sera terminée en 2019

