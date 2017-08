Les dernières sorties manga numérique

Les mangas en versions numérique vous plaisent ? Nous sommes très fiers de vous proposer nos nouveautés dans ce format ! À partir d'aujourd'hui, retrouvez les versions numériques des mangas Alice in Borderland, Food wars, Brynhildr et Loa !

Alice in Borderland Tome 9 à T.18 (Sortie du T.18 en simultané papier / numérique(

Food Wars Tome 18 (Sortie simultané papier / numérique)

Brynhildr Tome 13 et 14 (sortie du 14 en simutané papier / numérique)