Les dernières sorties Shojos numériques

Vous êtes fan de shojos en versions numérique ? Voici les nouveautés de cet été disponibles sur de nombreuses plateformes ! À partir d'aujourd'hui, retrouvez de nouveaux tomes en versions numériques des shojos Be-twin you & me, Teach me love, He is a beast et In love with my teacher .



Be-twin you & me Tome 1 (Sortie simultané papier et numérique)

Teach me love Tome 1 à 6 (Sortie simultané du Tome 6 en papier et numérique)

He is a beast ! Tome 11 à 13 (Sortie du Tome 13 en simutané papier et numérique)

In love with my teacher (one shot)