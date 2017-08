Résumé

Cela fait bientôt trente ans que Shin Morimura est auteur de mangas. S’approchant de la cinquantaine, et tandis qu’il vient de mettre un point final à sa dernière série fleuve, son éditeur lui demande de trouver une nouvelle idée originale pour son prochain titre. D’abord en manque d’inspiration, le dessinateur va finalement se lancer dans un projet « un peu » fou : partir vivre dans la montagne, sans eau courante ni électricité, et raconter son nouveau quotidien en manga ! Sa femme le suivra volontiers, malgré quelques appréhensions… De la construction de leur maison passive en bois jusqu’au difficile apprentissage de l’autonomie alimentaire, suivez l’incroyable vie de ce couple plus tout à fait comme les autres !

Moi, jardinier citadin et Les Pommes Miracle

fin août

prix de 7,50 euros

MORIMURA Shin

L'été est déjà bien avancé… Mais chez Akata, on ne chôme pas, loin de là ! On vous prépare une rentrée aux petits oignons ! Parmi nos dernières surprises de l'année, le retour d'un titre "écolo" au sein de notre catalogue… Il paraît qu'on est connu pour ça, même si le mot est souvent un peu échaudé ! Quoiqu'il en soit, s'inscrivant à mi-chemin entre Je ne suis pas mort et Une sacrée mamie, découvrez l'inspirante histoire auto-biographique d’un mangaka qui, après trente ans de carrière, décide de partir vivre en autonomie dans la montage ! Entre guide pratique et manga quotidien familial, Ma vie dans les bois propose un véritable modèle de vie, en toute liberté et indépendance !Après, ce seinen viendra renforcer notre ligne éditoriale tournée vers la construction concrête et vécue d'un avenir plus respectueux de la nature, d'autrui et de soi-même. Il trouvera également sa place aux côtés de récit comme Sans aller à l'école, je suis devenu mangaka ou Je reviendrai vous voir, pour ne citer que ceux-là. Grâce à sa ligne claire, il pourra séduire un large public familial, y compris refractaire des mangas. Mais c'est aussi et surtout grâce à sa bonne humeur communicative, et en s'imposant comme un véritable guide de la décroissance heureuse, qu'il finira de convaincre ses lecteurs.Rendez-vous doncpour découvrir le premier tome de cette nouvelle série. Publiée à un rythme trimestrielle, chaque tome sera proposé au. Signalons pour finir que le tome 4 évoquera la triple catastrophe de Fukushima, et l'impact qu'elle aura sur la vie de l'auteur et de sa femme.Auteur de mangas né en 1958.Il a signé de nombreuses œuvres pour le magazine Morning, telles que Manzai Highway, Aishiteiru (« Je t’aime ») ou même Kangaeru Inu(« Le chien qui pense »).