Ils sont surchargés à la Toei avec toutes ces séries TV .

One Piece, Precure, Kindaichi, Dragon Ball Super, World Trigger et Sailor Moon.

Je ne connais pas les staffs par épisode de ces séries mais le peu que j'ai vu du staff de Dragon Ball Super, c'est qu' à part Toei Philippine, ils sous-traitent peu. Quand je vois des séries prestigieuses dans d'autres studios où ils n'hésitent pas à sous-traiter certains épisodes à hauteur de 70 % ( dans ANN, la mention " Production Assistance" ou " Production Cooperation" ) , je me dis que pour Dragon Ball Super, c'est un peu dommage de ne pas faire cela.



Sur ANN le producteur Hayashida a indiqué que certaines scènes incriminées étaient animées par des débutants qui sont en ce moment en pleine progression.





So, speaking of Dragon Ball Super: what's up with the animation issues that have been happening?



Hayashida: The criticism we've received has been way too overblown. Someone put a few video sequences that looked bad onto the Internet, and people focused on them when talking about an entire series. You can not criticize an entire product by only looking at a few sequences.



The animators responsible for those scenes are newbies who just started working at this level in the industry, which means their skills are evolving right now. Anyway, they are good animators, and I just do not understand why they get picked on to such a degree.





Ce système interne à la Toei est aussi une force car c'est là-bas que de nouveaux animateurs ont pu s'exprimer entièrement.