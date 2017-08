Infos sur Doki Doki à Japan Expo

Chers lecteurs, nous vous rappelons qu'à l'occasion de Japan Expo, l'équipe Doki-Doki vous propose de réserver des volumes de séries "anciennes" que vous auriez du mal à trouver en librairie !

Vous pourrez récupérer votre commande sur notre stand du jeudi au dimanche. Pour qu'elle soit effective, merci de nous envoyer un message privé sur Facebook, ou un mail, avec PRÉNOM et NOM, ainsi que les volumes souhaités. Par ailleurs nous ne prendrons plus de réservations après VENDREDI !

Qui plus est, bonne nouvelle pour les fans d'Onihime VS, il nous reste quelques volumes en stock, donc n'hésitez pas à vous manifester si cette série vous intéresse !