Dans un Recoin de ce Monde : en DVD et Blu-Ray chez ESC Distribution

DANS UN RECOIN DE CE MONDE et YOUR NAME sont les deux films d’animation japonaise qui ont le plus fait parler d’eux ces derniers temps. Les deux productions ont ainsi été récompensée aux 40èmes Japan Academy Prizes



DANS UN RECOIN DE CE MONDE , film réalisé Sunao Katabuchi au sein du studio MAPPA et adapté du manga éponyme de Fumiyo Kôno, a ainsi remporté le prix de film d’animation de l’année, battant ainsi YOUR NAME, A Silent Voice et One Piece Gold



En France, DANS UN RECOIN DE CE MONDE sortira dans les salles obscures de l’hexagone en août ou septembre. Il sera ensuite édité et distribué en DVD et BLU-RAY par ESC EDITIONS ainsi qu'en VOD