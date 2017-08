La Wii U, c’était terrifiant de demander aux gens – pas forcément aux gamers – ce que c’était : une Wii portable ? Une console pour jouer sur sa TV ou sur l’écran de la manette ? Une console qui se joue sur deux écrans à la fois ?Remember :Rien n’était clair. Pire, rien n’était abouti. Moi j’en garderai quand même le off screen, qui m’a sauvé quelques soirées et permis d’avancer sur des jeux qui, d’ailleurs, étaient plus jolis en 540p (le dernier en date auquel j’ai joué – Shantae And the Pirate’s Curse – j’ai abandonné le grand écran après 10 minutes), mais c’est maigre, d’un point de vue concept et applications.Alors oui, ce nom idiot n’a rien arrangé, mais quand même… Quant à Mario Kart 8, il n’est pas sorti si tard (mai 2014) et a été très décemment mis en avant, sur Wii U.La Switch, à la limite peu importe que ça se vérifie ou non dans les usages par la suite, ça marche sur la base d’une promesse claire : c’est une console que tu peux caler sur ta TV ou emporter avec toi. L’idée qu’on s’en fait est apparemment plus simple que la pratique, mais l’essentiel est sauvé : on sait ce qu’on vend, et comment on le vend.