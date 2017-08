Sonic Generation est un jeu qui a maintenant 6 ans et date d'une autre génération de consoles. Depuis on a eu Lost World et surtout Sonic Boom qui a rappelé aux joueurs du monde entier que SEGA does what Nintendon't : sortir un jeu sans avoir effectué le moindre contrôle qualité dessus.

Sonic Mania est ce que son nom indique, un jeu pour les fans par les fans. Le jeu que ces derniers espéraient. Parce que si il y a bien une critique qui revient tout le temps au sujet de Sonic Generation c'est que la physique de Sonic rétro n'est pas comme à l'époque (et je ne parle pas de la catastrophe Sonic 4 ). Tu dis que le moindre fangame y arrive, mais ces derniers sont souvent des hacks des jeux MD, ça aide.

Le message qu'envoie SEGA aux fans avec ce jeu c'est "on vous entends et on s'est arrangé pour vous proposer le jeu que vous appelez de vos veux depuis tant de temps". C'est probablement pas le jeu qui marquera la résurrection de la franchise mais l'espace d'un jeu les joueurs se rappelleront ce qui rendait le hérisson bleu si cool dans les années 90. Et vu l'ampleur de sa déchéance c'est déjà beaucoup.





