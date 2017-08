La cordonnerie des ours polaires – Des mini-chaussons pour l’école

Un jour, une minuscule lettre arrive à la cordonnerie des ours polaires : une nouvelle école maternelle va bientôt ouvrir ses portes dans la forêt des Chatouilles ! La directrice demande aux ours polaires de fabriquer des mini-chaussons pour les petits écureuils qu’elle s’apprête à accueillir. Ça va être un sacré boulot ! Papa et Mamie Ours s’empressent de confectionner 103 paires de chaussons pas plus gros que des haricots. Mais l’école manque également de jeux pour les élèves… Et si les oursons et leur ami géant avaient la solution ?

La collection « 1, 2, 3, Soleil » s’enrichit d’un autre album sur le thème de la rentrée avecUne belle histoire aux illustrations charmantes, à lire en famille !Après Lala famille ours revient dans un album aux illustrations aux couleurs pastel, façon aquarelle.nous charme une nouvelle fois grâce à son graphisme délicieusement désuet où l’on s’amuse à contempler les détails de chaque double-pages. On ne résiste pas à la vue de ces énormes ours blancs confectionnant à la loupe des chaussons miniatures pour écureuils. Les notions de partage et d’entre-aide véhiculées par des enfants qui se démènent pour le bonheur d’autres enfants sont un joli message à transmettre aux jeunes lecteurs.est née en 1986. Elle dessine depuis l’école primaire et a toujours voulu travailler dans un univers lié à l’illustration. Au Japon, elle est l’auteure de plusieurs ouvrages de la collection Mon premier livre d’images, mais La Cordonnerie des ours polaires est le tout premier album dont elle signe à la fois l’histoire et les illustrations, suivi du deuxième volume, Des mini-chaussons pour l’école.L’idée de l’univers riche de La Cordonnerie des ours polaires lui est venue quand, avec une amie illustratrice, elle a participé à une exposition en 2011 sur le thème de la « maison ». Au départ, les ours polaires devaient vivre dans un livre et l’histoire tournait autour de Papa Ours qui ne faisait que lire. Maisa finalement plutôt voulu développer l’idée que la famille doit rester soudée en toutes circonstances, et bien prendre soin de sa maison.Avec lapropose des livres drôles et pleins de bon sens imaginés par des auteurs japonais reconnus. Pour les bouts de chou dès 3 ans.EN LIBRAIRIE LE 6 SEPTEMBRE 2017: Yukako Ohde: Aurélien Estager: 202 x 283 mm: 1,2,3 Soleil: 40 pagesPrix public TTC : 12,50 €Dès 3 ans.