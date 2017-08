Hokuto no Ken.



Mais qu'est ce que c'est que cette merde ?



Alors ouais j'en ai vu étant gamin mais j'me suis dit qu'il serait intéressant pour ma coultoure manga de le lire et au secours.

Bon, le début est très âpre et j'ai failli décrocher direct, entre les combats nazes et les dialogues affligeants. Il y a rapidement du mieux (surtout avec l'arrivée de Rei et de Mamiya) et tu commences à discerner quelques thèmes pas forcément idiots, donc je me disais que ça irait. Mais je ne saurais dire quand, le manga fini par tomber dans le simple kung-fu fighting à la con, exit tout le reste. Quand ils ont commencé à dire qu'il y a 6 utilisateurs du nanto j'ai fais "no fucking way", et pourtant si, ils le font, les uns après les autres.

En fait c'est juste un shônen de baston par des mecs qui ont trop kiffés Mad Max 2 avec rien derrière. Je comprends le coté posture et tout mais au fond ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Je crois que je ne suis plus très loin de la fin de l'arc de Raoh mais j'en ai rien à cirer, je sais déjà comment ça va tourner. Surtout que v'la les retournements de gros bourrinos tout du long pour faire style y'a une histoire alors que strictement rien ne prédit la suite. Dans le genre bourrin sans concession, je suis beaucoup plus facilement happé par les délires graphiques d' Ishikawa Ken que par Hara Tetsuo .



Si vous voulez du manga dans un japon post-apoc, allez plutôt lire Desert Punk , c'est 10.000 années lumières au dessus.

