Ashita no Joe 1

79 épisodes diffusés d'Avril 70 à Septembre 71.

Réalisation : Osamu Dezaki (aussi aux commandes de AnJ 2, de Ace o Nerae, BlackJack, Golgo 13, certains Lupin, Cobra...)

: Osamu Dezaki (aussi aux commandes de AnJ 2, de Ace o Nerae, BlackJack, Golgo 13, certains Lupin, Cobra...) Animation : Akihiro Kanayama, Akio Sugino (qu'on retrouvera aussi sur la 2ème série, ou encore sur Ace o Nerae, BlackJack, Golgo13... au chara design de Cobra, Cat's eyes, ), Shingo Araki (Mr Saint Seiya)

: Akihiro Kanayama, Akio Sugino (qu'on retrouvera aussi sur la 2ème série, ou encore sur Ace o Nerae, BlackJack, Golgo13... au chara design de Cobra, Cat's eyes, ), Shingo Araki (Mr Saint Seiya) Story Board : Yoshiyuki Tomino (Mr Gundam)

: Yoshiyuki Tomino (Mr Gundam) Musiques : Masao Yagi

: Masao Yagi Opening : "Ashita no Joe", Isao Bitou

Endings : "Joe no Komoriuta", Asao Koike et "Rikiishi Toru no Theme", Hide Yuki

: "Ashita no Joe", Isao Bitou : "Joe no Komoriuta", Asao Koike et "Rikiishi Toru no Theme", Hide Yuki Studio : Mushi Prod (comprendre Tezuka Osamu)

Soumise aux contraintes de productions intenses et au modèle économique de rentabilité initié par les studios Mushi eux-mêmes au début des années 60, l'animation est globalement assez limitée.Loin des 24 img/s, on doit certainement généralement flirter avec le quart. A l'image des prod de l'époque, les diverses techniques subversives sont donc utilisées à outrance pour pallier le manque: plutôt que des personnages se déplaçant dans le cadre, on voit souvent des balayages latéraux, zooms énergiques, plongées et contre-plongées, montages fragmentés, insistance sur des expressions réutilisées avec différents filtres de couleur, etc...Cependant, dans la même veine si je compare avec ce que je connais (et mes connaissances de l'animation de l'époque restent encore restreintes), à savoir Lupin III 1ère série diffusée un an plus tard, cette seconde arrive à mieux s'en sortir. Peut-être les moyens étaient-ils plus élevés ou les studios TMS plus dans la volonté de tendre vers une certaine qualité, mais pour les épisodes réalisés par Takahata/Miyazaki, on sent une meilleure maîtrise de l'espace, avec une utilisation brillante de la profondeur de champs, de la sortie et de l'entrée des personnages dans le champs... et arrivent à montrer que l'outil ne fait pas l'homme.Évidemment AnJ comprends également de belles scènes animées, mais sa force est résolument ailleurs.Le récit.Dans cette première adaptation, il semble qu'on assiste au départ a peu près à la même chose que dans la seconde.On a un personnage détruit, voir antipathique. Il faut du temps avant d'arriver à percer sa carapace, avant d'arriver à le comprendre. Il est une espèce de James Dean, d'enfant perdu qui s'est construit un mur autour du cœur pour pouvoir survivre dans un monde trop dur pour lui. Pas moins de 20 épisodes lui sont nécessaires pour le voir s'ouvrir aux autres, montrer qu'il n'est en fait lui-même qu'un gamin qui a dû grandir trop vite.D'ailleurs, là où j'en suis, 52 épisodes (après LE combat), on n'a toujours rien appris sur son passé. Ce qui n'est pas une faiblesse, car on a acquis que sa vie a vraiment commencé le jour où l'on a croisé sa route. Que jusqu'à ce jour, il n'était qu'une âme errante sans but promis à un destin misérable et funèbre.Encore ce qui semble être le cas de la seconde série, le tag anime sportif ne sied pas forcément au titre. Il s'agit bien plus d'une peinture sociale d'un Japon miséreux, mais qui vit. Il n'y a aucun misérabilisme et la vie déborde de ces personnes qui ne demande qu'à vivre simplement (quelques petits expédients ne font pas forcément de mal non plus) et marchent la tête haute sans complexe.Quelques épisodes faibles, mais surtout une histoire solide et quelques temps forts, il ne fait aucun doute de la qualité du matériel de base, à savoir le manga de Asao Takamori. Ne le connaissant cependant pas (malgré - honte à moi - sa parution chez Glénat), je ne puis en dire plus, ni d'ailleurs sur la réutilisation du trait de Tetsuya Chiba.Un autre point où l'anime regonfle la poitrine et fait assez fort, c'est sa musique.Entre polar 70's et western spaghetti, la bande-son colle bien à l'ambiance mi-tragique mi-espoir que dégage l'histoire. On est à terre, on est des moins que rien, vous nous méprisez... mais attendez voir.Et les génériques feraient plus que bonne figure dans ceux d'un film de Tarantino lors d'une de ses réinterprétations du film de genre.