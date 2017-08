reboot de Ducktales on risque de pouvoir en parler un moment.



DuckTales (2017) épisode 1 :









C'est parfait. Rien de plus, rien de moins.

L'équipe derrière la série a su trouver l'équilibre entre la série des années 80, les comics de Carl Barks et Don Rosa, mais surtout aussi avec sa propre interprétation des personnages et de l'univers. Le postulat de la série n'a pas changé, la famille reste au centre, et ce premier épisode rappelle très largement la série de premiers épisodes de l'originale. Des seconds elle tire une foule de référence et ce Picsou retraité qui décide de repartir à l'aventure ainsi que la caractérisation un peu plus âpre du personnage (qui retrouve son regard décidé complètement absent de l'ancienne série). Enfin sur le troisième point elle se permet de réinventer complètement certain personnages (Zaza et Mamie Baba) ou d'en nuancer largement d'autre (les trois neveux qui ont désormais de vraies personnalités distinctes qui permettront une meilleur dynamique entre eux).

Mais surtout c'est la promesse que cette fois Donald sera un personnage principal et les sous-entendus de son passé d'aventurier en commun avec Picsou avant qu'un différent ne les éloigne pour 10 ans qui promet que la série sera vraiment plus intéressante que son ainée.



Graphiquement la série est, comme attendue, irréprochable, la direction artistique "comics", à grand coup d'aplats et de trames, lui donne une vraie identité qui compense la rigidité de son animation 2D (qui est, de toute façon un moindre mal en face du vectoriel avec lequel elle aurait pu être animée).











Pour moi la réussite est totale pour le moment. La série conserve le cœur de l'original, l'aventure à la Indiana Jones en famille, mais corrige tout ce qui me dérangeait un peu. En tendant plus vers les comics elle nuance le personnage de Picsou, l'étoffe et le rend plus intéressant, elle s'assure que Donald sera bien là et promet en même temps de ne pas se contenter de simplement mélanger ces deux visions des personnages mais bien d'en créer une nouvelle, plus moderne. Elle a donc toute mon attention pour la suite. Sujet dédié à la partie la plus intéressante de l'univers des mascottes Disney, des dessins-animés aux BD, vu qu'avec ledeon risque de pouvoir en parler un moment.C'est parfait. Rien de plus, rien de moins.L'équipe derrière la série a su trouver l'équilibre entre la série des années 80, les comics de Carl Barks et Don Rosa, mais surtout aussi avec sa propre interprétation des personnages et de l'univers. Le postulat de la série n'a pas changé, la famille reste au centre, et ce premier épisode rappelle très largement la série de premiers épisodes de l'originale. Des seconds elle tire une foule de référence et ce Picsou retraité qui décide de repartir à l'aventure ainsi que la caractérisation un peu plus âpre du personnage (qui retrouve son regard décidé complètement absent de l'ancienne série). Enfin sur le troisième point elle se permet de réinventer complètement certain personnages (Zaza et Mamie Baba) ou d'en nuancer largement d'autre (les trois neveux qui ont désormais de vraies personnalités distinctes qui permettront une meilleur dynamique entre eux).Mais surtout c'est la promesse que cette fois Donald sera un personnage principal et les sous-entendus de son passé d'aventurier en commun avec Picsou avant qu'un différent ne les éloigne pour 10 ans qui promet que la série sera vraiment plus intéressante que son ainée.Graphiquement la série est, comme attendue, irréprochable, la direction artistique "comics", à grand coup d'aplats et de trames, lui donne une vraie identité qui compense la rigidité de son animation 2D (qui est, de toute façon un moindre mal en face du vectoriel avec lequel elle aurait pu être animée).Pour moi la réussite est totale pour le moment. La série conserve le cœur de l'original, l'aventure à laen famille, mais corrige tout ce qui me dérangeait un peu. En tendant plus vers les comics elle nuance le personnage de Picsou, l'étoffe et le rend plus intéressant, elle s'assure que Donald sera bien là et promet en même temps de ne pas se contenter de simplement mélanger ces deux visions des personnages mais bien d'en créer une nouvelle, plus moderne. Elle a donc toute mon attention pour la suite.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.