La première saison du dessin animé Castlevania produit par Netflix et adaptant Dracula's Curse vient de sortir, et mon dieu, c'est bien pauvre. Tout juste quatre épisodes de 25 minutes chacun, avec seulement trois des quatre personnages principaux apparues pour le moment (il manque Grant) et on voit tout juste le Castlevania deux minutes en début de série. D'ailleurs, l'histoire s'arrête assez brusquement, alors qu'ils sont en plein milieu d'une grosse baston et que rien n'est résolu pour le moment, mis à part qu'on a un plan final cool. En terme d'histoire, on est en plein dans la chronologie d'Iga (fuck Legends donc) et le design des personnages est totalement pris de ceux d'Ayami Kojima plutôt que des design originaux.



Pour l'histoire en elle-même, ça fait plus préquelle à Symphonie of the Night que réelle adaptation de Dracula's Curse, vu que la vengeance de Dracula sur l'homme sera dû à la mort de sa femme (et mère d'Alucard), même si leur relation ne sera pas du tout traité et balancé en deux minutes pour amener à Dracula qui veut buter tout le monde. Il y a également un message assez étrange, avec une critique des abus de pouvoir religieux qui aurait brûlé la femme de Dracula comme sorcière, alors qu'elle faisait de la science, et ce qui aurait poussé Dracula à vouloir buter tout les humains, sauf que, la science a réellement été amené par Dracula et donc c'est quelque chose qui viendrait du mal (?) Notant également que vu l'univers dépeint, je suis à 100% du côté de Dracula pour le coup.

Graphiquement, l'univers a de la gueule et c'est assez bien inspiré, avec tout ce qu'il faut de gore, mais mon dieu ce que l'animation est chelou. On dirait des mecs qui voulaient faire un anime mais qui ont pas le talent/la connaissance qui vont avec et ça fait un résultat un peu perturbant par moment. On dirait un peu les hommages aux anime d'Otaking77077. Mais il en ressort surtout un manque de thune/temps pour avoir un meilleur résultat, et c'est plus au final une pub qu'une vraie série (vu qu'ils viennent d'annoncer derrière une deuxième saison de 8 épisodes, bah, fuck you)



Au final, je peux recommander de regarder pour l'expérience, et parce que c'est cool d'avoir du Castlevania animé, mais je donnerais clairement pas un centime pour un truc aussi rushé, mal traité et totalement inachevé.



Edit : Ha oui, j'ai oublié de préciser, j'ai regardé la série avec les voix japonaises. Rien de particulier à noter dessus, elles passent plutôt bien. Il y a juste deux/trois moment où ça semblait bizarre par rapport à l'animation de parole des personnages, mais je pense pas que ça soit spécifique à la version japonaise.

