La Tour Sombre.



C'est un bon film.



Oubliant directement l'idée d'adapter sept bouquins en un seul long-métrage, Nikolaj Arcel suit la voie de Jean-Jacques Anno (le réalisateur du Nom de l'évangilion ) et fait un palimpseste ma foi très bien. Quelque part ça m'a même beaucoup fait penser à Last Action Hero , en moins couillon évidemment.



Formellement, il y aurait quelques trucs à redire, notamment sur le fait que l'action se déroule souvent de nuit et que du coup on ne voit pas toujours très bien ce contre quoi Roland et Jack se battent, mais c'est concrètement des peccadilles.

Bien monté, bien mené, avec de solides personnages incarnés par des acteurs terribles ( McConaughey fait une splendide interprétation de l'Homme en Noir, toute en folie misanthrope qui caractérise le plus grand méchant de la littérature), le film ne perd pas une minute de trop à nous montrer des choses idiotes ou qui n'auraient que peu d'intérêt. Alors certes, c'est pas les aventures de Roland et son Ka-Tet, l'on ne voit in fine que Jack Chambers (y'a même pas Ote T_T), mais ils ont vraiment compris ce qui faisait l'essence des personnages et du livre - même si j'aurais tendance à penser qu'ils ont piqué quelques idées au Talisman des Territoires , autre livre de King (et Peter Straub ) se déroulant dans le même univers. Idris Elba est comme à son habitude magistrale de classe et incarne un pistolero de qualité, l'adversité est palpable et malgré tout le talent aux flingues de notre tireur dimensionnel, elle ne prête pas à rire.



Beaucoup de petits détails parsèment le film, montrant une connaissance de l'ambiance recherchée et un travail de caméra vraiment intelligent (la course poursuite entre Jack et les deux hommes de main au début est fabuleuse). C'est presque triste que ce soit aussi court, mais en comparant au plantage usuel des adaptations de gros bouquins en film, le coté carré du script est salutaire. Il y aurait, en plus, largement moyen de faire des suites à l'aventure, donc que demande le peuple ?



La Tour Sombre continue d'être de la balle, quelque soit son support.



Je ne vise pas avec ma main ~~.

When you dont afraid any sunshine, come on baby !



行けよ饒舌の 影よ来て導け