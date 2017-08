J'ai enfin fini Skyward Sword (ne riez pas), au terme de 65 heures quasi-exclusivement nocturnes, quand il ne m'a toutefois pas fallu mettre sur pause pour gérer des réveils de bébé hurlant. Peut-être d'ailleurs que c'est décompté en temps de jeu, parce que je ne m'explique pas avoir ainsi explosé les 30 heures estimées pour en voir le bout en ligne droite, même si je me suis laissé prendre à quelques quêtes annexes, souvent relativement chiantes.



Toujours est-il que le jeu ne mérite pas le déferlement de haine dont il est parfois la cible, même si probablement plus qu'aucun autre épisode de la série, il collectionne les défauts. Déjà, j'aurais été curieux de voir à quoi ça ressemble sur un écran CRT, parce qu'en HD, c'est souvent fadasse, baveux et anguleux à la fois, même si les décors intérieurs s'en sortent mieux. La DA a le mérite d'exister, en ce sens qu'elle donne un peu de style à une technique faiblarde, même pour de la Wii.



Le motion gaming quant à lui, laisse au final une impression ambivalente. Indéniablement, quelques séquences de combat demeureront intenses et en vérité assez précises, justement parce qu'il vous faudra apprendre à manier l'épée (et le bouclier) avec un minimum de maîtrise. C'est certainement de la rigolade en comparaison de ce que me réserve Breath of the Wild, mais jamais un Zelda ne m'avait proposé des affrontements aussi retors, dans le bon sens du terme.

En revanche, nager, voler, mettre ces putain de clés dans la serrure de la salle du Boss, tenir en équilibre ou même simplement attraper des insectes, se révèle systématiquement inutilement fastidieux, parce que le jeu cherche sans arrêt à vous faire agiter votre Wimote, en dépit du bon sens.



J'ai également été amusé de découvrir à quel point ce jeu augurait de choses qui ont été implémentées de façon plus aboutie (j'imagine, en tout cas) dans Breath of The Wild : la physique sinueuse des sols sur lesquels on peut faire rouler des rochers ou des bombes, l’utilisation du paravoile ou la présence d'une jauge d’endurance. Ça paraît évidemment ici de maigre envergure, mais on sent déjà une volonté de rendre Link dépendant et vulnérable.



Pour le reste, après un départ un brin poussif (pas autant toutefois à mon sens que celui de Twilight Princess), le jeu dévoile par petites touches un level design d'une insoupçonnable ingéniosité. Alors oui, on se farcit certaines zones des paires de fois, mais on n'a jamais vraiment l'impression de refaire "la même chose" tant les lieux ont été étudiés pour être explorés de différentes manières. N'y voir que du recyclage serait notablement injuste, tant la densité des zones touche au génie. Conséquence la plus notable de ces efforts : les Donjons se méritent, et tous nécessiteront un premier niveau de recherche et d'énigmes en extérieur. Certes, on aimerait que Fay nous lâche la grappe ("Maître, la probabilité que dame Zelda soit ici est de 90 %, je vous conseille d'explorer les lieux") ou, tant qu'à faire, nous serve vraiment à quelque chose, certes, le "scénario" est d'une lourdeur par moments difficile à tolérer et certes, les zones sont très artificiellement reliées les unes autres, pour donner une impression de grandeur complètement factice, mais le jeu demeure généreux en contenus et n'ennuie plus passée sa phase "tuto".



Pas sûr qu'il puisse réconcilier à lui tout seul les allergiques au motion gaming - d'autant que les raisons objectives de rager ne manquent pas - mais pas sûr non plus que le jeu soit vraiment intéressant à jouer autrement, tant les ennemis sont là pour être pourfendus à la Wiimote. D'ailleurs, si la rumeur d'un remaster HD se vérifie un jour, ça ne devrait pouvoir se concevoir qu'à coups de joycons dans le vide. C'est ça ou renier ce qu'est le jeu, pour le meilleur et pour le pire.



Bon, maintenant je suis prêt pour Breath of the Wild, mais je me suis fait une raison : dès que j'aurai posé les mains dessus, je n'aurai plus le temps de jouer à quoi que ce soit d'autre pendant 6 mois.