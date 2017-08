chevkraken a écrit: j'ai quand même du mal a voir pourquoi les gens attendent autant ce Sonicmania?



La plupart des fan ont déjà Sonic 1,2,3, Knuckles voir même CD(grace aux rééditions), quel est donc l'interet du titre vu que 80% des zones sont recyclés de ces jeux (et que Sonic et Knucles permet de refaire les niveau des precedent sonic avec knuckles)



Les persos n'ont quasi aucune upgrade de gameplay (chose que même un hack de fan comme Sonic Megamix offre) et n'intègre même pas Amy ou des persos de Chaotix en persos jouable (alors qu'ils datent de l'air 16 bits)



Graphiquement, même si les animation sont un peu mieux, on est loin d'un jeu Saturn, on serait plus face à des graph 32X. Pour un jeu pro en 2017, ça reste de l'arnaque



Et de ce que j'ai entendu, la plupart des ziq originales sont naze (tout comme le choix du special stage à la Sonic CD qui sont les pire special stage de la licence)



Comparé à Sonic megamix (ou ce qu'est street of rage remake pour SOR) c'est pauvre. Pour moi ce jeu me fait juste l'effet d'un fan game qui n'a juste pas le cran d'offre quelque chose d'original parce que les FAN, ça aime pas le changement (et que le fan est teubé et achète un jeu qui est un clone des precedents jeux).



Et pour moi, Sonic mania c'est ça, un jeu qui se limite a faire du fanservice bien degueux sans aucune vrai investissement. C'est le Dragonball Super ou Saint seiya Soul of Gold de Sonic.

Ce serait un fangame gratuit, ce serait honorable, mais là Sega est derrière, le staff devrait avoir les moyen et l'intention d'offrir plus qu'un best of legèrement optimisé.



Perso, j'espère que le jeu va se planter niveau ventes, histoire que le staff comprenne qu'on ne prend pas le public pour des cons et qu'une experience retro ne suffit pas et qu'une vrai équipe serieuse aurait offert une experience retro, mais avec un habillage plus actuel, des niveau originaux avant tout et des innovations de gameplay.



Perso, je suis bien plus hypé par un fangame sonic sur Saturn en WIP comme ça:



que par ce Sonicmania

Je te conseille vraiment d'essayer le jeu!!!

(et accessoirement, de ne pas critiquer un jeu sans y avoir joué, ça n'a aucun sens).

Houlà...Ta critique est valable pour Mighty N°9, mais certainement pas pour Sonic Mania... De plus, je te trouve vraiment insultant, et très agressif vis à vis d'un jeu qui est unanimement acclamé.Pour y avoir joué quelques heures ce matin, je peux t'affirmer que le jeu est juste EXCELLENT!!!Il fait vraiment honneur à la série 2D, et propose une expérience de jeu qui surpasse même les épisodes Megadrive, même avec les stages refaits (et je suis pourtant, du haut de mes 37 ans, un fan de la 1ère heure)Ce n'est pas du tout du fan service fait pour brasser du blé, on sent que les développeurs ont réalisé ce jeu avec passion (ça serait vraiment injuste de leur faire ce procès, alors que la démarche est vraiment sincère et ce jeu transpire d'amour pour la licence par tous les ports). Ils ont implanté une multitude de nouvelles mécaniques de jeu vraiment bien pensées, et fait des clins d'oeil surprenants à l'univers SEGA qui raviront n'importe quel SEGAfan (non blasé).Les niveaux Megadrive ont été profondément remodelés et l'expérience est vraiment inédite sur ces stages (plus particulièrement sur l'acte 2). C'est un vrai plaisir de redécouvrir ces tableaux de cette manière.Le jeu est plus difficile, les boss sont tous inédits et plus coriaces, les musiques sont absolument fantastiques... Et que dire de son intro animée, juste parfaite.Graphiquement parlant, je trouve ça vraiment beau. Du très beau pixelArt qui rend un bel hommage au travail effectué par la Sonic Team sur Megadrive.Sonic Mania dispose de multiples ajouts graphiques qui n'auraient pas pu tenir sur 32X.Pour l'instant, je ne vois aucune ombre au tableau. Un vrai Sonic 4 en puissance.Bref, je ne pensais pas revivre un jour ce genre d'expérience de jeu, je suis pour l'instant comblé!