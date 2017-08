Tetho a écrit: Kraken > t'es sérieux de comparer Mania à Megamix , le fanhack si ambitieux qu'il s'est effondré sous le poids de tout ce qu'il voulait faire et ne sera jamais terminé ? Ou à ce fangame Saturn à la jouabilité discutable ?

Tetho a écrit: Sonic est une série en vrai mal de titres forts capables de rappeler tout ce qu'elle a pu être au fait de sa gloire, et c'est pas le désastre attendu de Forces qui va aider. Et Mania se place juste là, un best-of amélioré qui nous propose Sonic tel qu'on se souvient de lui, c'est à dire mieux qu'il ne l'était vraiment à l'époque.

Euh, t'es au courant que Sonic Megamix megadrive est une version terminée. (ce qui n'est certe pas le cas de la version megaCD)Et ça ne change pas un point qu'il n'ait jamais été terminé ou pas, le staff ne s'est pas contenté de reprendre les gameplay d'origine on a des nouveau persos et Sonic a ses mouvement issue de la dreamcast.Et surtout c'est un fangame, un fangame réalisé sur une architecture dure à programmer(le megaCD est une horreur a programmer), dépassée et bien plus limitée qu'un PC actuel a sut proposer plus d'évolution de gameplay que ce Sonicmania tout en offrant d'ailleurs un jeu qui exploite quasi a fond son support (alors que Sonicmania pourrait tourner sur DS voir sur 32X)Quant à la demo sur Saturn(car oui, ce n'est qu'une demo) de Fangame sur Saturn, c'est un fangame 3D en 60FPS sur Saturn!! Un fangame 3D en 60FPS sur Saturn!!!!T'es conscient que l'on parle de la console les plus dures a programmer, utilisant un technologie de 3D unique où même l'équipe qui bossait sur Sonic Xtreme chez Sega america à l'époque a obtenu un resultat moins bon que ça (il suffit de voir la demo qui a fuité il y a 2 ans).Et qu'un type bossant tous seul a sut bricoler ce truc en seulement 4 mois en n'utilisant qu'un seul des 2 processeur de la console alors qu'il découvre le hardware (non pire, il découvre la programmation en C+ et a decidé d'apprendre la programmation en ce language en develloppant sur Saturn, c'est vraiment un débutant, il n'a aucun jeu ni aucun hack de jeu à son actif). Et si il a sorti la demo, c'est justement car il ne comptais pas continuer avec ce level mais repenser intégralement le truc, concevoir son propre moteur de jeu en modifiant le moteur de base.Rien qu'un tel niveau de tryhard chez ce develloppeur impose le respect et l'admiration( là où la team de Sonic mania joue la facilité).Alors déjà, Sonic en mal de titres forts, la communauté exagère tout de même un max.Colors et génération sont excellents et sont des titres forts, Secret Ring et Heroes sont des bons titres pour leur epoques. Les 2 adventure étaient même excellents en leur temps et furent des titres fort que ce soit sur Dreamcast ou sur GC.Tout les episodes GBA et DS sont très bons et sont oubliés par les fans pour la même raison que Valkyria Chronicles 2 est mal vu par les fans, ce sont des jeux sur portable et donc pas de vrai grand Sonic (ce qui montre la débilité des fans).Même Unleashed et Lost world ont de vrai qualités et ne peuvent pas être qualifiés de mauvais jeuxEt après un Sonic "Best of" qui regroupe le meilleur de la licence ça a déjà été fait, c'est Generation et le titre a bien plus de gueule que ce mania qui a tout du fangame.Et j'en arrive au dernier point qui fait que je ne comprend pas la passion sur ce Sonicmania.Ce Sonicmania sent le fangame réalisé par les fan pour les fan, sauf que ben c'est pas un Fangame, c'est un jeu pro et qu'un jeu pro ne devrait pas avoir des ambition se limitant à celle d'un fangame (et que donc se limiter a offrir à la perfection la recette d'il y a 25 ans dans les niveau d'il y a 25 ans, c'est pas assez pour une prod pro) ni un niveau de production de fangame(désolé mais sur ce point, le jeu est indefendable, on est en 2017, même si le staff voulait faire le jeu en 2D, les machines actuelles peuvent faire beaucoup mieux, suffit de voir Ori ou Cuphead)Sonicmania serait un fangame, je saluerait l'effort en le considérant avec Sonic megamix comme le meilleur fangame sonic, le staff se serait fait chier à le sortir sur 32X, je serait même en train de les porter aux nues.Mais ce n'est pas un fangame mais un jeu pro sur console actuelle, et un jeu pro se doit d'offrir de vrai nouveau niveau, de vrai nouveautés de gameplay(car copier la physique de l'epoque sur un jeu 2D c'est pas dur, la plupart des fangame sonic y arrivent et vu l'experience du staff, c'est même le BABA) et une technique digne de 2017.Quant à Sonic Forces, je ne suis pas beaucoup plus content, tu sais. Je deteste la facilité du staff de décider d'en faire un Sonic generation bis avec le retour du Sonic 16bits, de tout les autres méchants et de reprendre le gameplay de generation/colors/unleashed alors que de l'aveu même de la sonic team, ce gameplay avait fait son temps et qu'ils voulaient passer à autre chose (surtout que bon Sonic Lost World c'était le level design le pb, pas le gameplay. optimiser le gameplay du titre avec un meilleur level design et rajouter tails, Knuckles et Amy de jouable aurait été une bien meilleure idée) Et se taper Ian Flynn au scenar dans un jeu nommé Sonic forces et avoir un heros qu'on puisse créer sans que Sega offre la possibilité de se créer Sally alors que le comics s'arrete ça fait de ce jeu l'insulte ultime aux fans du comicsRien que pour tout ça, même si ce Sonic forces est un bon jeu, je lui préférerait même Sonic BoomSonic forces et Sonicmania, c'est Sega qui baisse son froc devant les fans alors que jusqu'à present, la boite avait le bon gouts de toujours les ignorer en favorisant l'originalité et l'innovation à la faciliter d'utiliser une recette connue et efficace.Un jeu moyen, mais original et innovant a plus d'interet qu'un excellent jeu n'innovant en rien