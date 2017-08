Gameone



à partir du 21/08/2017 :



10h35 Eureka even (4 épisodes)

12h30 One Piece (2 épisodes / 4 épisodes le 26/08/2017)

17h10 Eureka even (4 épisodes)

19h05 One Piece (3 épisodes)

20h30 One Piece (3 épisodes / le 25/08/2017, 26 et 27/08/2017)



à partir du 28/08/2017 :



Lundi au vendredi :

07h00 Fairy Tail (3 épisodes)

10h35 Eureka even (4 épisodes)

12h30 One Piece (3 épisodes / 5 épisodes le mercredi)

17h10 Eureka even (4 épisodes)

19h05 One Piece (3 épisodes)



Week-end :

09h45 Fairy Tail (5 épisodes)

11h35 One Piece (6 épisodes)

14h20 Naruto Shippuden (6 épisodes)

17h10 Eureka even (6 épisodes)

20h45 One Piece (dimanche)