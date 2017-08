à partir du 10/07/2017 :



Piwi +

06h00 Barbapapa (plein d'épisodes)

19h55 Barbapapa (plein d'épisodes)



OCS CITY

Interstella 5555 (film/animation/VM) le 19/07/2017 à 16h55;

Miss Hokusai (film/animation/VM) le 15/07/2017 à 12h25, le 09/07/2017 à 10h05, le 04/07/2017 à 16h20



OCS Max

Le Garçon et la Bête (film/animation/VM) le 14/07/2017 à 15h05;



OCS Ciné Choc

Kingsglaive : Final Fantasy XV (film/animation/VM) le 05/07/2017 à 17h05;



Canal + Family



La Tortue Rouge le 25/07/2017 à 02h15;





MCM

One Piece le dimanche à 10h00 (9 épisodes)



La Trois (Belgique)



Lundi au vendredi :

09h25 Yo-Kai Watch

09h50 Dragon Ball

13h30 Goldorak (2 épisodes/ à partir du 20/07/2017))

14h20 Il était une fois... l'Homme

16h00 Inspecteur Gadget

18h15 Wakfu



Week-end :

06h55 Chi, une vie de chat (2 épisodes)

10h25 Dragon Ball (3 épisodes/samedi)

14h05 Dofus : aux trésors de Kerubim (3 épisodes)

15h45 Inspecteur Gadget (4 épisodes / samedi)

17h55 Valérian et Laureline (2 épisodes / dimanche)



Gameone



Tous les jours :

12h30 One Piece (2 épisodes)



Disney XD



Inazuma Eleven Go : Galaxy le week-end à 17h00 (2 épisodes);



Club RTL (Belgique)



Pokémon XYZ (2 épisodes) du lundi au vendredi à 07h35 (2 épisodes) et le week-end à 09h15 (2 épisodes)



Cartoon Network



Wakfu tous les jours de 00h00 à 05h00 ;



Canal J



Tous les jours :

10h10 Pokémon (3 épisodes)

11h20 Digimon Fusion (2 épisodes)

17h45 Pokémon (3 épisodes)

20h50 Blazing Team : les maîtres du Yo Kwon Do (4 épisodes / lundi) / BeyBlade Burst (4 épisodes) le samedi / Pokémon (4 épisodes) le dimanche;



Boing



Tous les jours :

00h45 Doraemon (2 épisodes)

04h25 Doraemon (2 épisodes)

09h15 Yo-Kai Watch (2 épisodes)

18h15 Yo-Kai Watch (2 épisodes)



France 4

Wakfu le week-end à 10h55 (3 épisodes);

La Légende de Korra du lundi au vendredi à 10h55 (3 épisodes);



Gulli

Inazuma Eleven Go : Chrono Stone le week-end à 14h40;

Pokémon le week-end à 16h00;



Gong



QUEENS BLADE tous les jours à 00h30 (deux épisodes) et 03h15 (2 épisodes);

YU GI OH! GX tous les jours à 07h00 (4 épisodes) et 16h30 (2 épisodes);

MOONLIGHT MILE tous les jours à 13h00 (2 épisodes);