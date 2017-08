[Montrer] Spoiler - l’idée du sabre, inutile en soi, mais qui mesure la progression du héros et l'objectif à atteindre dans sa phase d'entraînement : ça rappelle Gohan période Boo, lorsqu'il doit maîtriser sa grosse épée bidon pour passer un cap (possible bévue de ma part, je ne sais pas lequel de ses passages est antérieur à l'autre) ;

- la métamorphose de Domon vers un état transcendant dans des Guyanes aux faux airs de planète Namek sur la fin ;

- l'inévitable tournoi qui s'annonce.

On entend bien que sa voix est légèrement étouffée. Je pensais à un masque d'hygiène ou un mouchoir attaché devant la bouche, tel le Tokyoïte malade qui prend le métro.Après, la question, c'est pas tant qui mais plutôt pourquoi et comment. Hâte d'avoir la révélation sur ce point, en espérant que ce soit pas trop fumeux.Ce que j'ai particulièrement aimé sur ces 24 premiers épisodes, c'est l'absence totale de temps morts. La mise en place, avec Domon qui va provoquer tout le monde avec sa demi-photo, reste mon passage préféré (pour le moment). Après ça, on bascule petit à petit dans le shônen classique assez bas du front, même si ça reste très correct. On voit aussi poindre le spectre de Dragon Ball (Z) :Je me tâtais à enchaîner avec les épisodes en VOSTA, en basculant sur la versiondu site, mais on va peut-être attendre, surtout que la version française se suit drôlement bien. Et puis, on pourra éventuellement partager nos impressions, avec Ramior. C'est toujours plus sympa.Edit : Ah oui, et quelques mots sur le fameux Tôhô Fuhai.Le truc qui interpelle à son sujet, c'est l'absence de combi moulante pour contrôler son Gundam. Ensuite, ses motivations. On croit qu'il va cracher le morceau dans les épisodes 23 et 24, mais non, trop occupé à balancer de inepties. Pour un gars qui, quelques épisodes plus tôt, applique et récite les principes de L'Art de la Guerre, c'est assez décevant. Le personnage te vend du rêve à son entrée en scène mais se révèle assez pathétique dans son rôle de possible pantin.