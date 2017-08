épisode 4 :

Spécial Halloween. Encore une fois l'Appmon et ses compétences mettent bien en scène le concept de son application. Par contre quand Cameramon fusionne avec "Shoutmon", l'appmon sur le chip ne ressemble pas du tout à un Shoutmon. Moi qui pensais qu'on allait revoir ce digimon, dommage. Pourquoi ne pas avoir mis un Pistellomon ? On dirait bien que cette saison se fera avec seulement de nouveaux digimon, les fameux Appmon, hâte d'entendre plus sur leurs origines, sont-ils eux aussi, comme Leviathan une A.I. créé par l'homme ? Truc interessant, on retrouve une base de la série qui est que les actes des digimons ont des conséquences sur le monde des humains et inversément. C'est encore plus vrai avec les applications qui déconnent. Mais pendant le combat lorsque Scorpmon tire un missile dans un immeuble, le dit immeuble est coupé d'électricité dans le vrai monde. Pas mal. En plus on a de nouveaux ennemis dévoilés. Mais cette CGI, je n'arrive vraiment pas à m'y faire par contre =/ ça doit être générationnel.



épisode 5 :

Je déteste le phénomème idole et du coup ce nouveau personnage par avec un malus sympathie. La seule oeuvre de la japanimation qui aborde le concept des idoles aux japon c'est Perfect Blue, oui c'est un tout autre délire... Rien à dire de plus sur l'épisode si ce n'est qu'on explique l'existence de la L Corp, sachant que ce sont des hommes costumes noirs-lunettes noires qui aidaient Cameramon à tenter de voler l'appli Drive d'Haru, on pourrait se retrouver avec un ennemi à nouvelle forme. Est-ce la L corp qui a créé Leviathan ? Ou l'inverse ? Est-ce un humain au contrôle de tout ça ? Il y a moyen de faire quelque chose de sympa.



Bon par contre quelque chose que je risque de moins bien apprécier dans la série c'est cette mise en avant de la nécessité de posséder des applications dans la vie de tous les jours. Un sentiment, une opinion que je juge un peu dangereuse quand on l'expose à des enfants de 8 ans. Le monde c'est aussi la nature, lire des livres version papier, utiliser des cartes, utiliser un instrument pour faire de la musique, s'envoyer des lettre pour discuter ou des cartes postales... J'espère qu'il y aura une prise de conscience à ce niveau là pour avoir un peu de recul sur la société dans laquelle on évolue (pollution énergétique, disparition des moyens traditionelles de se documenter, enregistrer, lire, communiquer etc...)



épisode 6 :

Bon ça va être relou si elle lâche sa catchphrase à chaque épisode, même si elle retire ses chaussures pour le faire sur le fauteuil porte vraiment à sourire. Perorimon est mignon comme tout. Gomimon ressemble à un digimon de la saison 1, ceux qui ont des bazooka à caca, zappé le nom. Episode sympathique dans la lignée des premiers.



épisode 7 et 8 :

J'suis pas fan du concept youtube, encore moins avec des gamins, surtout quand c'est des vidéos de challenge débile. Encore quand c'est de la vulagirsation ou du lifestyle c'est interessant, mais là ça touche le fond... Je continu mais j'espère que la formule va rapidement changer car je commence à me lasser bien que la relation Musimon et Astra était touchante



