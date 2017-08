Vu le titre du prochain épisode, ça semble être le cas.

Très correcte second épisode en tout cas, je sais pas pourquoi je me sens aussi captivé à chaque instant par cette série, mais pour le moment elle est vraiment admirable/adorable. Les personnages continuent d'être tranquillement développés. Ce rapide dialogue en Reg et Kiyui qui discutent de leur évolution est un exemple frappant du niveau des scripts, surtout comparé à la concurrence.

Il y a des plans vraiment magnifiques, que ce soit dans l'opening ou l'épisode lui même (notamment le flash-back).

When you dont afraid any sunshine, come on baby !



行けよ饒舌の 影よ来て導け