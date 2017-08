Gemini a écrit: Episode 4 : En terme d'écriture, la série est bancale. Nous sommes passés en un épisode (et un jour dans la continuité) d'un monde où personne ne connait les Reflected, à un monde où ils sont pourchassés et haïs en raison de leur nature même façon X-Men. Ce qui était clairement le but, mais il n'y a aucune construction logique, à moins que le scénario n'arrive tout simplement pas à retranscrire les spécificités de son propre univers. Jusqu'à présent la série ne peut donc compter que sur son ambiance pour se maintenir à flot.

Euh, non, les reflechis sont connus depuis un certain temps, ça a été dit dans l'ep precedent, ça fait juste quelques jours depuis les evenements de new york.Quant aux differences de réactions, d'un endroit à l'autre, je met ça sur le dos de la politique de chaque Etat. Il est possible qu'en Louisiane, les reflechis soient pourchassés et en Californie ou dans l'état de New York, non dans tout les cas, on a déjà vu qu'ils sont craints dans l'ep precedents avec le gamin qui a peur de Xon et le père de Lisa cachant à sa fille qu'elle est une reflechie ( et si Xon passe son temps caché, je pense que c'est pour ça).Pour ma part, je trouve que la série s'améliore d'episode en épisode. Le 1 était nebuleux, le 2 mettait en place l'univers, le 3 amorcait l'intrigue et achevait de présenter les persos et là. Et j'accroche bien plus aux personnages, à l'écriture, à l'ambiance et au style graphique que sur des One Punchman et My hero academia qui ne font qu'utiliser le thème des super heros en collant comme habillage pour des titre purement japonais que ce soit dans le style graphique, les persos ou l'intrigue.Là on a vraiment un titre qui fait l'effort de ressembler à du comics sur tout les points et c'est cool.