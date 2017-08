Réalisateur : Hiroshi Nagahama

Scénariste: Yasuyuki Suzuki

Auteurs : Hiroshi Nagahama & Stan Lee

Année : 2017

Durée : ? x 25 minutes



Cela fait trois ans que la Reflection a frappé la Terre. Un phénomène mystérieux fait de nuages et de lumière qui provoqua la mort de toutes les personnes entrant en contact avec lui. Toutes ? Certaines personnes ont survécu, et dès lors commencé à développer des facultés étranges.



Après le mémorable Heroman et le beaucoup moins mémorable Ultimo, cela fait plaisir de revoir Stan Lee au Pays du Soleil Levant. Même si, comme à l'accoutumée, impossible de connaitre son apport réel sur le projet, si ce n'est un caméo vocal et une publicité bon marché. A son âge et compte-tenu des événements récents, je doute qu'il se soit beaucoup investi sur la série, que nous attribuerons donc plus volontiers à l'auteur/réalisateur Hiroshi Nagahama.



Mais avec le nom de Stan Lee au générique, nous nous doutons bien qu'il s'agira d'une histoire de super-héros. Ici, des humains dotés de super-pouvoirs - les Reflected - vont faire leur apparition après une catastrophe mondiale. Après deux épisodes, le monde de la série manque encore de profondeur voire de cohérence ; la population semble découvrir leur existence trois ans après la Reflection , alors qu'entre le physique de certains et leur proportion à utiliser leurs facultés aux yeux de tous, cela parait difficile à avaler. Surtout à une époque faite de réseaux sociaux et de téléphones munis de caméras. Mais passons.



Les deux premiers épisodes brillent avant tout pour leur environnement américain (même s'il apparait clairement que certains personnages importants seront Japonais) et leur direction artistique atypique faite pour rappeler les comics. Le combat à Time Square en joue d'ailleurs énormément en faisant surgir des onomatopées sur les écrans géants, une idée originale qui montre que la mise-en-scène semble plus intéresser le réalisateur que le scénario. A tel point que le second épisode se borne essentiellement à nous raconter la même histoire que le premier, mais vue sous un angle différent. Ce que j'ai pris à la fois comme un amusant exercice de style et une arnaque, dans la mesure où nous ne pouvons pas dire que cela fasse beaucoup avancer l'intrigue...



La série parait pour l'instant se diriger vers une confrontation du bien contre le mal, le camp de chacun dépendant de s'ils ont été touchés plus par les nuages ou la lumière lors de la catastrophe. Mais je demande à voir car cette entame ne nous raconte finalement pas grand chose. Néanmoins, The Reflection possède des atouts de poids : une identité visuelle forte et une ambiance accrocheuse, deux aspects qui ne suffisent pas à créer une série de qualité (je ne me suis toujours pas remis du naufrage Gad Guard), mais suffisamment rares dans l'animation japonaise moderne pour être notés et justifier que je donne sa chance à la suite.





