Batman vs Two Face

Voici la bande annonce du film d'animationLe ton semble moins décontracté et déjanté et plus dramatique, néanmoins, l'histoire a l'air vraiment intéressante et le character design ainsi que l'animation ont l'air de qualité comme dans le premier opus.William Shatner semble aussi très crédible dans le rôle de Harvey Dent/Double Face.Vivement sa sortie j'ai hâte de le découvrir !Le premier film est une franche réussite, espérons que ce nouvel opus sera du même acabit !