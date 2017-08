Oui en effet. J'ai lu les tout premiers comics où Double Face a fait sa première apparition, et d'après les extraits de cette bande annonce, le personnage a un caractère fidèle à ceux ci: un criminel schizophrène, imprévisible et très inquiétant. Ce n'est pas non plus une trahison de la série live de William Dozier, car si la plupart des acteurs interprétant les super vilains cabotinaient énormément, ce n'était pas le cas de l'ensemble d'entre eux: je pense notamment à George Sanders qui campait un Mister Freeze sobre, intimidant et glacial (au sens propre comme au sens figuré !).



Heureusement que Double Face dans ce deuxième film animé n'est pas comme dans l'immonde Batman Forever où Tommy Lee Jones surjouait beaucoup trop et tentait (en vain) de copier son jeu sur celui de Jack Nicholson qui avait interprété le Joker, la performance de Jones (un excellent acteur que j'aime beaucoup) ayant été totalement à côté de la plaque.

Edgar, Edgar, prince de la Cambriole...