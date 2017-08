Sonic Adventure 2

Sonic The Hedgehog

Merci à tous les fans de Sonic à travers ces années. Ce fut un rêve et une sacrée course.

Le parfum du Sonic Cycle se diffuse, délicat et entêtant.Une mise en scène digne des meilleurs Steven Seagal.Et puisquesemble inspirer l'équipe, Infinite a désormais son thème vocal.Du teen angst qui nous fait regretter les envolées aerosmithiennes et surannées de Crush 40.Mais ce n'était pas la raison du post.L’issue était prévisible suite à de nombreux mois de silence, mais SEGA a confirmé en ce jour la fin du comics ded’Archie, après vingt-quatre années de service. Une fin abrupte, sans la moindre conclusion il va sans dire. On précise cependant que la mélopée du hérisson en bande-dessinée n’est pas terminée et que d’autres projets pourraient naître à l’avenir entre de nouvelles mains. Outre les 290 numéros réguliers qui la placèrent comme l’une des plus longues publications continues du comics américain, la série avait engendré quantité de spin-off, spéciaux et one-shots pour cumuler plus de 500 parutions. Des rumeurs évoquent à présent des discussions entre SEGA et l'éditeur IDW.Tracy Yardley (principal dessinateur depuis 2005)