Ce ne sont ni les attentes des fans, ni le complot des SJW pour assagir tous les médias qui poseront le plus problème, c'est le fait qu'Anno s'est lancé dans ce projet sans savoir ce qu'il voulait en faire, s'est laissé emporter par le succès et au moment de clore la chose a 5000 trucs à traiter avant même d'essayer de lui donner du sens. Il a lui même creusé sa tombe et si il veut en sortir va falloir qu'il le fasse de lui même comme un grand.

Anno a jamais été un type à message, pas que ses œuvres soient dénuées de sens pour autant mais le message "anti-otaku" de la fin de la série TV on le lui a mit entre les mains et selon l'époque il l'a assumé, revendiqué ou balayé de la main. Lui, à bientôt 60 ans, tout ce qu'il veut c'est mettre en scène des robots et des monstres de façon cool.

