écrans de meilleurs qualités

eye tracking

tracking inside-out

Ce n'est pas le premier add-on en la matière. uploadvr avait déjà testé le tpcast , produit par une firme chinoise faisant partie du consortium VR monté par HTC.(image réalisée par le journaliste (ancien gymnaste) de leur rédaction, filmée en "mixed reality" très à la mode)même le mob se demande ce que le joueur est en train de faire.D'autres solutions sont en cours de finalisation également, tout comme il existe des solutions d'eye-tracking non officielle en add-on.Perso je m'attendais à un refresh du Vive existant cette année, à savoir un casque légèrement redesigné (ils n'avaient pas eu le temps de finir le design public du casque et l'avait finalement sorti à l'identique du kit de dev), un peu plus léger, avec les nouvelles base-station simplifiée et ayant plus de portée, et intégrant le nouveau système d'attache ainsi que le cable plus flexible. Bref des amélioration cosmétique.Les vrais améliorations sont attendu pour l'année prochaine au mieux, avec évidement des(la résolution aidera beaucoup ce problème d'effet de grille mais la techno de l'écran joue aussi énormément comme le montre le PSVR avec sa résolution plus faible mais quasiment aux effet de grille), obligatoire couplé à un système d'pour permettre un rendu fovéal (image full-res là où le joueur concentre son regard, et de plus en plus dégueux a mesure que l'on s'éloigne de cette zone) sans quoi les PC d'aujourd'hui ne seront pas en mesure d'exploiter ces écrans (ils peine déjà à afficher du 1200p x1.4 aujourd'hui donc 2K ou plus j'en parle pas), et éventuellement un, c'est à dire sans caméra ou projecteur laser extérieur comme c'est le cas pour les casques VR majeurs (PSVR, OR et Vive).Cette dernière techno a été montrée avec le casque de google (daydream) mais on attend quand même de voir si la techno est enfin prête pour le jeu (ce n'est pas le premier essai mais la précision et la réactivité était insuffisant pour jouer jusqu'à présent)