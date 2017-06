Bonjour,Je souhaite ouvrir ce topic en espérant que celui-ci sera lu et désolé pour ce long texte ! bravo au courageux qui réussiront à tout lire !! =DJe voudrais ouvrir ma boutique de manga et j'ai plusieurs idées, mais pour cela j'aurais besoin d'avis constructifs, même s'il sont négatifs ! ^^ Je suis également preneuse de toutes idées plus ou moins proches des miennes (tout est bon à prendre).Dans tous les cas je compte finir mon BTS et si je le peux, aller dans une licence création d'entreprise et ensuite travailler dans une boutique de manga quelques années pour voir comment ça se passe, ça fonctionne, gagner des contacts et de l'expérience, et pour finir mettre de l'argent de côté pour pouvoir investir, car oui sans argent c'est tout de suite plus compliqué =DJe compte également me renseigner auprès de magasin, de site donner dans tel ou tel forum et auprès de personnes (d'où ma présence ici). Je compte également faire une étude de marché ou demander à quelqu'un de m'aider pour le faire car cela reste une partie très importante du projet ^^Alors, comme première idée je voulais créer une boutique avec comme activité principale les mangas, DVD, Goodies, etc., et en activité secondaire, les jeux vidéos. Il y aurait du neuf comme de l'occasion et pourquoi pas un principe d'échange entre des produits équivalant comme dans certains magasins de jeux vidéos. Avec par la suite un site marchand. Et si j'y arrive et que la boutique fonctionne bien pourquoi pas organiser des concours de cosplay, de dessins, etc., avoir pourquoi pas un distributeur disponible 24/24 avec quelques manga et jeux (les plus recherché) comme pour les CD/DVD qu'il y avait avant. Et pour finir une salle d'arcade avec jeux vidéo, flipper et autres jeux d'arcade, notamment du rétro-gaming, et peut être un petit espace détente avec quelques manga à disposition, soit des vieux, soit des très recherché et populaire, soit pourquoi pas mettre le ou les premiers tomes d'un manga et les suivant en vente.Comme deuxième idée, ce serait de faire seulement un site marchant pour éviter quelques frais comme le loyer du magasin ou autres, et si cela fonctionne développer un magasin. Mais après longue réflexion je me suis dis que la concurrence était trop importante et qu'il existait trop de plateforme comme le boncoin ou autre site. Je me suis donc dit que je pourrais faire en parallèle de la boutique ou du métier que je ferais à ce moment un site d'achat revente de manga d'occasion et autres produits selon ce qui est le mieux, comme je l'ai vue dans un autre topic.Et pour finir, (une idée que j'ai vu sur un autre forum), un manga café. Cela n'est pas courant en France donc ça pourrait être intéressant : en gros un café avec pourquoi pas des produits importés typique du Japon, avec des mangas à disposition gratuitement mais seulement s'il y a consommation et un petit coin boutique avec quelques manga et Goodies. Je pourrais également associer les BD et avoir des abonnements à certains magazines de manga et de culture japonaise. Ou a l'inverse faire principalement la boutique avec un petit coin bar/café pour inciter les clients à rester avec les mêmes principes sauf que là, il y aurait que quelques mangas disponibles à la lecture.Pour le lieu de l'entreprise je n'y ai pas encore trop réfléchi excepté le fait que ce serait surement dans une grande ville plus vers le Nord, mais pour cela je compte faire d'abord mon étude de marché pour vraiment définir le lieux le plus "prometteur".Je me suis également posée les questions : Est-ce que je créer ma propre boutique ? Est-ce que je ne fais juste que travailler pour une boutique existant déjà et pourquoi pas évoluer petit à petit ? Est-ce que je dois m'associer à quelqu'un ? Est-ce que je dois trouver une structure pour, après avoir fais mes preuves, celle-ci puisse me laisser une de leurs boutique pour en être responsable sous leur direction ?Voila, merci pour vos avis en espérant que vous pourrez m'aider, bien évidemment ce n'est juste qu'un projet pour l'instant que j'aimerais étudier plus sérieusement pour pouvoir le jour J s'il arrive, avoir déjà de bonnes bases mais aussi pour avoir un projet à présenter pour ma licence.