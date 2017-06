Episode 6 saison 7

Sassy Saddles panique: en effet, elle est littéralement débordée et craint par dessus tout de ne pas respecter les échéances, réapprovisionner le stock et satisfaire les clients !Fort heureusement Rarity a pensé à tout, a tout planifié et bien organisé et a parfaitement géré la situation, au grand soulagement de sa partenaire.Soudain, elle tombe sur une ancienne photo de sa petite soeur bien aimée Sweetie Belle... Et notre couturière raffinée préférée fond en larmes !Elle réalise que cela fait trop longtemps qu'elle n'a plus vu sa soeur chérie et veut repasser du temps avec elle. Elle décide donc de quitter un petit moment Canterlot pour renouer les liens avec Sweetie Belle.Pendant ce temps, les Cutie Mark Crusaders aident un jeune poney à trouver sa vocation: devenir un sculpteur, ce qui lui permit d'obtenir sa cutie mark !Elles ont ensuite pour mission d'aider une petite ponette du nom de Zipporwhil de se rapprocher de son chien qui ne veut plus jouer avec elle. C'est alors que Rarity débarque en trombe et déclare ouvertement à sa soeur qu'elle veut passer la journée avec elle !Apple Bloom et Scootaloo se proposent alors d'aider Zipporwhil à solutionner son problème, tandis que Sweetie Belle passera du bon temps avec Rarity ! Mais la journée ne se déroulera pas aussi bien que prévu...Excellent épisode que voilà !Le début m'a vraiment fait mourir de rire, pratiquement à chaque fois que Rarity fond en larmes, je suis littéralement plié en deux tant ces passages sont hilarants, dans ces moments là, Rarity est encore plus théâtrale, rendant ces moments là exquis !Les passages où Rarity et Sweetie Belle sont déguisées sont également très drôles !Néanmoins, à côté de ça, c'est une histoire empreinte de nostalgie et de mélancolie.Rarity au début ne comprend pas du tout que les activités que Sweetie Belle affectionnait tant jadis l'indiffèrent à l'heure actuelle. Heureusement, elle réalise après pourquoi: les goûts de Sweetie Belle ont évolué et elle a grandi et mûri.Ce qui est très intelligent, c'est que Rarity comprend cela après avoir vu Sweetie Belle aider Zipporwhil en lui faisant prendre conscience que son chien n'est plus un chiot et que ce qui l'amusait étant petit ne le divertit plus à présent et qu'elle doit s'adapter aux goûts actuels de celui ci. Un conseil avisé qui porta ses fruits, Ripley le chien éprouvant à nouveau un grand plaisir à jouer auprès de sa maîtresse.C'est un épisode intéressant à plus d'un titre. D'une part, on se rend bien compte à quel point Sweetie Belle a prit de la bouteille et a mûri. La fillette candide et ingénue qu'elle était dans les deux premières saisons est devenue à présent une adolescente perspicace et observatrice.Une évolution intelligemment menée et qui va de pair avec les trois comédiennes les interprétant en VO qui étaient des petites filles dans les premières saisons et qui sont à présent des adolescentes.On peut y déceler une mise en abîme avec le coeur de cible originel de la série: en effet, les petites filles de 4, 5 ans fans de la série et qui l'ont découvert en 2010 lors de la première saison ont à présent 11, 12 ans, on sent que le staff de la série s'en est rendu compte.Ceci dit, je trouve aussi que le message s'adresse aussi aux grands frères, grandes soeurs et aux parents et leur dit à quel point c'est important de passer du temps avec nos êtres chers quand nous en avons l'occasion, tout en tenant compte du fait que leurs goûts évoluent, même si parfois on a du mal à le réaliser...Un épisode très subtil, intelligent, finement écrit et émouvant. C'est personnellement et d'ores et déjà l'un de mes épisodes favoris de cette saison.