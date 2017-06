Petite annecdote, je n'avais jamais connu VF1 et n'avait fait que limer VF2 en arcade.

Du coup, quand je voyait à la TV les gamins s'affronter sur Tekken dans l'emission Microkids, je rigolais devant la qualité présumée de ce jeu. Puis j'ai vu un comparatif Tekken vs VF1 (même pas la version Remix texturée) dans un magazine ... et là j'ai compris a quel point ça allait être difficile pour Sega.



Par contre, la PS1 est sortie à 2099 francs (sans jeux mais un CD de démo qui en a occupé plus d'un jusqu'à Noêl).

De l'autre côté, la Saturn elle, affichait un jolie 3290 francs (avec VF1) à sa sortie (2 mois plus tôt) avant de vite passer à 2990 francs (toujours avec VF1) au moment du lancement de sa rivale, puis finalement à 2590 francs (avec Daytona USA et 1 jeux offerts aux acheteurs de la premières heures).



Ce prix de lancement (je me rappel de quelques amis qui n'ont pas aimé cette impression d'enfilade que donnait les baisse successive de Sega en l'espace de 3 mois), combiné au manque de jeux marquant (Sega Rally, VF2 et Panzer Dragoon ne sont arrivé que peu de temps après) ... le mal était fait.