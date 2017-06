En tant qu'ancien gérant d'un manga café sur Montpellier, j'ai un paquet de conseils pour toi. Déjà, des conseils sur le monde de l'entreprise de manière générale :



- Avant toute chose, prévois un budget conséquent pour l'ouverture de ta boutique, mais également pour vivre. Il n'est pas impossible que tu passes plusieurs mois, si ce n'est plus d'une année, sans la possibilité de te payer.



- En temps qu'entrepreneur, tu n'as plus le droit aux APL, ni aux aides de formation. Et il y a probablement plein d'autres choses qui ne fonctionnent plus de la même manière. Renseigne toi bien là-dessus.



- Prend bien le temps de réfléchir à toute les dépenses que tu auras. Tu devras avoir un local avec tout ce que ça implique de frais (frais d'agence, loyer, caution, électricité, eau, internet, téléphone, etc...), un comptable, un avocat si ton comptable/cabinet de comptable n'a pas de service juridique (et crois moi, c'est très important pour éviter les arnaques pour pleeein de truc), tes fournisseurs à payer, ton livreur (car oui, les livraisons sont à ta charge, et ça coûte cher), tes stocks et produit du quotidien/d'entretien, éventuellement un service de sécurité, etc etc...



- Prend bien le temps de tout comparer avant de signer avec quelqu'un, que ça soit pour un local, un cabinet de comptable ou ton livreur par exemple.



- Tu paieras obligatoirement le RSI la première année. D'expérience, c'était du 3000€/personne. Ils te rembourseront l'année suivante suivant ce que tu te paie et ajusteront ensuite tes cotisations.



- Fait toujours relire tes contrats par un avocat avant de les signer. Si tu te dois te défendre de quelque chose après coup, c'est long et ça coûte cher.



-Renseigne toi bien sur les normes d'affichage, d'accessibilité, de sécurité et d'hygiène si tu ne vas pas avoir une mauvaise surprise par la suite.



- Si possible, monte ce projet avec quelqu'un de confiance et qui partage ta passion. Tenir une boutique seul est quelque chose d'épuisant (physiquement et moralement) et compliqué. Être a deux permet de mieux passer les journées, notamment durant les périodes sans clients, et cela permet d'alterner pour d'éventuelles absences (maladie, vacance, rendez-vous administratif, faire les courses, etc...)



- Sache que 9 entreprise sur 10 ferme la première année. Si tu passe trois ans, c'est bien. Cinq ans et tu es garanti de continuer pendant longtemps.



Après, des conseils plus spécifiques sur le monde du manga :



- Les manga-café, ça ne fonctionne pas en France. Le seul qui fonctionne, c'est celui de Paris (et donc, il y en a déjà un à Paris) 100% des manga-café français se sont cassés la gueule à par celui-là. Tu ne peux te permettre de faire manga-café que si ta boutique est autosuffisante pour te faire vivre. A ce moment-là, ça sera juste du bonus.



- Vise une grosse ville. Aucune boutique de manga n'arrive à survivre dans les petites villes.



- Faire du comic et de la BD en plus peut être une bonne idée, mais ça implique d'autre chose. Officiellement, tu seras une libraire généraliste et non plus spécialisée, et tu n'auras donc plus la même concurrence (directe et indirecte)



- De même, si tu veux faire du jeu vidéo, ça te rajoute d'autre catégorie officielle d'exploitation et d'autres concurrents. De plus, seul la vente d'occasion et de console est rentable dans ce milieu. Le neuf, ça te rapportera rien.



- L'intérêt n°1 d'une librairie spécialisée, c'est le conseil. Cela veut dire que tu dois être capable de vendre l'intégralité des œuvres que tu proposes. Soit parce que tu les a lu (le mieux) ou parce que tu t'es renseigné dessus (savoir de quoi ça parle, qui est l'auteur, quel autre oeuvre ça se rapproche, quel style scénaristique ou graphique est proposé, etc...) Cela veut dire que si tu fais de la BD et/ou du comics, tu dois avoir le même niveau de connaissance qui va avec.



- Il y a une population très variée et souvent spéciale dans les boutiques de manga. Ne juge jamais et soit toujours prêt à t'adapter aux demandes. N'oublie pas non plus que la consommatrice moyenne de yaoi sont les gamines de 14 ans (pour t'éviter d'éventuel arrêt cardiaque les premières fois)



- Il y a un paquet de distributeur différent en France, mais les plus importants (et obligatoires) sont Hachette, Interforum, MDS et Makassar. Sache qu'en tant que petite boutique indépendant, tu seras pendant longtemps une sous-merde à leur yeux et il te faudra un paquet d'années d'existence avant d'arriver à améliorer tes contrats et tes marges avec eux.



- Quand tu passe commande, sauf si le volume n'est plus édité, tu n'as aucun moyen de savoir s'il est en rupture de stock ou non. Tu le découvriras à la livraison.



- Tu recevras toujours des cartons avec des volumes manquants et/ou abîmés. Deal with it.



- Apprend à connaître ta clientèle. Chez moi, le VN qui se vendait le plus était Spice & Wolf. Chez un collègue d'Aix-en-Provence, c'est Sword Art Online. Y'a aucune logique, c'est juste ainsi.



- Jamais des goodies de plus de 20€ en rayon. Éventuellement quelques grosses figurines pour la déco, mais c'est tout. Tu paie toujours les goodies en comptant, alors que les manga sont payés deux mois après livraisons. Et il est impossible de renvoyer un goodie chez le fournisseur.



- Il est impossible de renvoyer une nouveauté manga dans les deux mois suivant sa sortie. Tu devras apprendre à moduler tes commandes pour suivre les tendances et ce que veulent les clients, parce que tu ne pourras renvoyer les stocks de nouveauté qu'après les avoir payé (de fait)



- Les nouveautés se commandent toujours deux à quatre mois avant leur sortie. Tu devras apprendre à jouer avec ça aussi.



- Si tu veux faire des salons, privilégie toujours les locaux. Japan Expo et co ne représente aucun intérêt pour une petite boutique. De manière générale, pour qu'un salon soit rentable, il faut que tu fasses en CA 4x ton investissement (admettons que tu paie 500€ de frais de stand et que tu investis dans 500€ de stock pour l'occasion, si tu ne fais pas 4000€ de vente, tu es en négatif)



- Essaye d'avoir des partenariats/bonnes relations avec les endroits proche du milieu manga (salle d'arcade, bar à thème, restaurant japonais, etc...) Les associations ont souvent des très bon réseaux et il est très facile de s'aider mutuellement avec elles.



Et c'est déjà pas mal pour le moment. Si tu as des questions plus précises, hésite surtout pas à en poser.

