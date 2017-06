Calypolite a écrit:

Par ordre chronologique :

.hack //sign (serie, épisodes 1 à 26)



Jeux PS2 en 4 parties <-- pas indispensable d'avoir vu Sign même si forcement on apprécie mieux tous les clins d'oeil

part 1 - .hack//infection

part 2 - .hack//mutation

part 3 - .hack//outbreak

part 4 - .hack//quarantaine

Bien que ces jeux bénéficie d'une scénariotrès interressant pour tout fan de l'univers .hack (et aura même des répercusion sur les futur animes/jeux), le problème est que ces 4 là sont ultra répétitifs (succession de donjon ou il faut toujours faire la meme chose). Il n'y a guere que le scenar pour nous convaincre d'aller au bout (pas vraiment de plaisir de jeux).



Les OVA .hack//liminality se déroule en parrallèle, mais on peut franchement les regarder avant ou après sans que ca ne gache le plaisir. Je précise néanmoins qu'il s'agit d'OVA racontant l'histoire de personne IRL, donc quasiment a aucun moment les personnage ne sont dans "the world".



épisodes 28 du DVD Beez qui reprend les personnages de la série et des jeux PS2 et offre une conclusion (si on peux dire)

OVA bonus et fan service, que les personnes n'ayant ni vu la série ni joué aux jeux, ne pourront apprécier.



.hack//Twilight (manga / anime) >> se passe aprés. Ne connais pas encore l'oeuvre et j'ignore si elle à vraiment un role dans la saga.

Vous prenez les hack PS2, vous transfomer les persos en Chibi/SD, vous abaissez le scenario pour etre compréhensible par les tous petits ... et vous obtenu .hack // Le bracelet du crepuscle (Twilight Bracelet).

Bien qu'il est sympa d'y voir des personnage rescapé des précédentes séries, jeux ou romans, on ne perds absolument rien le louper.



la derniére oeuvre hack est deja bien entamer au japon.

.hack//root la derniére série TV est en parution chez nous. Quand aux nouveaux jeu...

Heu elle est plus qu'entamé ... elle est fini depuis un moment.

.hack//Roots est un animé de 24 eps (je crois) qui va raconter les aventures d'un personnage de la toute premiere série (Sora) et qui participe désormais à la nouvelle version du jeu (The World Revision 2)sous les traits d'un nouveau joueur (Haseo).

L'anime fait office de préambule au jeu en 3 partie .hack G.U.

vol1 - .hack G.U. Rebirth

vol2 - .hack G.U. Reminisce

vol3 - .hack G.U. Redemption

L'anime couvre le trou de 8 mois lâchement survolé dans l'intro du premier volume (le jeux est donc la suite mais surtout la fin).



Ces jeux sont nettement plus interressant a jouer, grace a un gameplay répensé et plus intuitif, et a plusieurs quetes annexes qui prolonges la durée de vie.

Après faut pas rever, la réalisation, bien qu'assez bonne et proche de l'univers de l'anime, est loin d'etre aussi impeccable qu'un FFXII ou Rogue Galaxy.



A noté qu'un film d'animation : .hack G.U. TRILOGY sera disponible en DVD et Blue-Ray fin mars (actuellement au cinéma dans quelques salle au japon), et qui devrait retracer l'histoire développer dans les 3 jeux en y apportant son lot de modification, ainsi que des scenes cinématique bien plus belles que celle du jeu.