En fait, l'annonce la plus cool concernait le remake de Metroid II et c'est sur 3DS.

Le reste bah... je ne doute pas que Kirby et Yoshi Switch soient de bons jeux mais ils sont presque moins beaux que les opus Wii U qui les précèdent ; ceux qui critiquaient le peu d'ampleur des titres Wii U vont pouvoir s'en donner à coeur joie. Quant au "teaser" de Metroid Prime 4 façon "Rendez-vous en 2019" on aurait dit du Sony. Un petit Wave Race , une modeste mais vraie surprise qui ne soit pas repoussée aux calendes grecques, n'aurait pas été de trop.