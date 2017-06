Wander to Kyozô sur PS2 n'est pas un grand jeu, c'est un grand jeu malade qui souffrait d'un framerate insuffisant pendant les combats et d'une jouabilité approximative. Il avait de très grandes qualités mais avec des défauts tout aussi grands. Le culte de l'auteur c'est cool mais une composante auteurisante ne doit pas occulter les défauts formels d'une œuvre.

C'était d'ailleurs l'avantage du port HD sur PS3, ça réglait le plus gros de ces deux problèmes sans toucher au reste.

C'est un peu comme les zealots de Yokô Taré qui le célèbrent comme un vrai auteur qui produit des chefs d'oeuvres absolus mais oublient que ses jeux avant Autowaifu avaient tous de gros problèmes techniques et de gameplay .



Le truc du jeu vidéo c'est que l'œuvre est directement lié aux limites de la machine sur laquelle elle tourne, contrairement à un tableau, au cinéma ou un roman où il y a une œuvre fixée sur un support qui peut servir de référence absolue et immuable dans le temps (pour peu que ledit support soit convenablement stocké et entretenu) . Sur PC, avec ses multiples options, comment considérer quels réglages sont les originaux ? Passer un jeu en HD et monter le framerate est-ce le dénaturer ? Rajouter des filtres et shaders qui changent la direction artistique de Zelda Kaze no Takuto est-ce le dénaturer ? Patcher Dark Souls sur PC avec le DSfix pour s'offrir la HD, le 60fps et un FOV plus grand, est-ce vraiment jouer à Dark Souls ? Jouer à Ikaruga sur autre chose qu'au stick sur une Naomi, est-ce trahir le jeu ?

Et puis on pourrait commencer à parler du 50hz PAL, et dans ce cas on a jamais vraiment joué à un jeu avant les 128 bits, et encore à pas tous les jeux dessus.



Et puis un jeu répond aussi à des questions d'ergonomie et de qualité de jeu une fois la manette en main. Est-ce que Tri-Ace a saboté son œuvre en ajoutant des options dans les menus de Valkyrie Profile qui simplifient grandement la navigation ? Quand Nintendo à rajouté les hiboux de sauvegarde à la version occidentale de Mujura no Kamen , n'ont-ils pas eux-même compromis la vision originale, privant alors les joueurs occidentaux du "vrai jeu". Les ajustement et équilibrages effectués sur Alan Wake entre la version 360 et la PC, qui font d'un jeu qui était clairement trop simple quelque chose de plus résistant, est-ce changer le jeu ?





On ne sait pas grand chose de ce remake , pour le moment ça ressemble à une copie conforme avec simplement de nouveaux modèles et de nouvelles textures très fidèles. Je sais que les mecs de GK s'emballaient en parlant de nouveaux colosses en DLC, mais pour le moment ça semble être on ne peut plus respectueux du jeu PS2. Là où Biohazard 2002 est un jeu vraiment différent de celui de 96 (et au passage Bio 2002 surclasse en tous points l'original, c'est simplement un meilleur jeu. C'est sans aucun doute la version définitive si tu joues pour autre chose que l'exploration du patrimoine vidéoludique ou le kitch absolu des FMV de l'original).





Quand à Ueda, il semble que sa relation avec Sony soit encore un peu tendue en ce moment. Je sais pas si ils vont refaire appel à ses services avant un moment.





Mais le vrai problème avec le "rapport à l'œuvre" dans le jeu vidéo, c'est que comme au cinéma ou dans la musique, une grande majorité des produits ne méritent pas le titre d'œuvre justement.

