Honnêtement ce qui me surprend le plus pour Monster Hunter World c'est la limite de 4 joueurs pour les groupes en ligne. Pour un MMO open world ça semble ridiculement bas. Je ne suis pas un habitué mais je crois que sur 3DS on pouvait monter plus haut, non ?

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.