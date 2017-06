Anime-Store parlait d'une exclu chez eux pour les coffrets St Seiya et Goldorak (les collector).Amazon donne une autre version via leur site. Les deux coffrets sont disponible à la vente et même expédié par Amazon, et pour une sortie le 5 juillet. Seul le prix change, il est à 150 € (prix revu à la baisse à la sortie ?).