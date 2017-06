Yo-Dan a écrit: Laura Kate Dale continue de clamer que ses sources lui assurent une exclu' d'un an sur Switch.

Elle peut beugler ce qu'elle veut, les faits autour de la sortie de la Switch on montré que des tuyaux sont percés. Cette nana est une imposture du calibre de Julien Chiez, ou alors juste en dessous, faut arrêter de lui donner du crédit.



Et en soit je ne serais pas surpris que ses sources se soient fait polluer par de fausses rumeurs disséminées par Nintendo et ses partenaires pour identifier les auteurs desdites fuites.





Et paf le chat,

