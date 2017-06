Non, t'as eu Playstation All Stars Battle . Mais je sais pas si on peut parler de têtes d'affiches pour ce jeu où chaque personnage ressemblait à un fond de tiroir.

Sinon Sonic & All-Stars Racing Transformed voyait dans sa version PC apparaitre des persos des studios PC de SEGA ainsi que des personnages de Team Fortress .

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.