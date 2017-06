Razzle Hier - 20h02

La presse actuelle donne un avis avant même la sortie avec un run torché vite fait, généralement sans maitriser les bases vu le peu d'heures passées dessus et sans tester ce qui viendra plus tard (online et DLC/mises à jour notamment), c'est comme ça ! Malheureusement c'est le revers du système qui oblige à tester avant les autres pour gagner en visibilité.

C'était très visible avec Starfox Zero notamment, celui-ci etant largement mieux pensé dans son gameplay que Lylatwars pour le scoring à haut niveau, mais un peu plus complexe à prendre en main au départ, du fait de la dissociation viseur/personnage qu'on a dans les FPS mais appliquée à un véhicule de rail-shooter. Les testeurs préfèrent généralement les jeux avec plus de contenu mais pas forcément plus de profondeur, pour tout passer en mode "touriste".

Je viens largement après la bataille car je n'avais pas suivi de près le phénomène Splatoon, mais d'après ce que je lis, ce jeu dans la presse FR n'avait pas cassé la baraque car pas assez de contenus etc...Et Nintendo avec des Maj a étoffé le jeu à un point où beaucoup de pro-Nintendo sont convaincus que ce jeu aurait sa note augmentée par les testeurs de l'époque s'ils retestaient ce jeu.Donc, d'après Nintendo Arms aura des DLC gratuits et certains espèrent que ça rende le jeu meilleur.J'ai lu des choses intéressantes, par ex ce gars-là sur P-Nintendo :Source: test de Splatoon sur Puissance N :Je pose ce commentaire car j'ai lu dernièrement Zeta Amrith louer Starfox Zero, certainement que ce jeu se révèle à sa juste valeur une fois qu'on se familiarise à son gameplay.